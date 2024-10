Nicole Neumann empezó su cumpleaños 44 de la mejor manera: junto a su familia, en la espléndida ciudad de Nueva York. Con una elegante cena en un restaurante, la modelo pasó sus primeras horas del cumpleaños y recibió tiernos saludos. Sin embargo, durante el jueves, sus hijas comenzaron a subirle imágenes para celebrar el día especial. En especial, se destacaron los saludos de Indiana y Allegra Cubero.

Los tiernos saludos de Indiana y Allegra Cubero por el cumpleaños de Nicole Neumann, desde New York

Manu y Cruz Urcera, Indiana, Allegra y Sienna Cubero, y Johanna Tomelic llevaron a Nicole Neumann a una especial cena de cumpleaños. En el mismo, se vistieron de gala y pidieron que, a la medianoche, le llegue una torta para cantar la típica canción. El momento fue compartido por la modelo a través de su cuenta oficial de Instagram. Minutos más tarde, sus hijas compartieron, en sus propios usuarios tiernas imágenes con su mamá en celebración.

La primera en hacerlo fue Allegra Cubero. La joven compartió dos collage con fotos de importantes momentos que pasó con Nicole. Fiestas de Halloween, viajes, campañas en revistas, e inclusive el casamiento de la modelo. Ante esto, escribió: "Cumple la mejor. Te amo ma". La modelo lo reposteó en su cuenta personal, tras la emoción por el tiempo que su hija se tomó para hacer la publicación. Allegra tiene una gran relación con su mamá, y la acompaña en su gusto por la moda.

Por su parte, Indiana también le dedicó un posteo en historias. La mayor de las hijas compartió una foto de ella con Neumann, en bikini, que también fue reposteado por la modelo. "Feliz cumple, ma", expresó. La adolescente había tenido problemas con su mamá, pero todo parece ser historia pasada. En una entrevista con CARAS TV, Indiana aseguró: "Me gusta acompañar a mamá y estar con ella. Me apoyo en ella para elegir qué ponerme, siempre". Ambas habían hecho su aparición en el evento de CARAS Modas, donde lucieron increíbles looks.

Nicole Neumann sigue disfrutando de su cumpleaños, mientras vive el Halloween de Nueva York. Junto a su esposo, sus hijos y amigos, la modelo pasea por la Gran Manzana y descubre nuevas formas de agasajarse en este día. Sin embargo, nunca pueden faltar los saludos. Indiana y Allegra Cubero se dedicaron a saludar a su mamá y dejarle tiernos recuerdos juntas. La relación entre las tres es cada vez más unida, sobre todo por el amor que se sienten y que tienen por la moda.

A.E