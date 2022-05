Tini Stoessel adelantó su nuevo tema y causó revuelo por la letra

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul son noticia gracias el romance secreto que están viviendo que ahora salió a la luz gracias a las fotos que difundió LAM en donde se los vio paseando juntos por Ibiza, España.

El affaire de la cantante y el delantero de la Selección se dio en el mayor de los escándalos dada la relación que el futbolista mantuvo hasta hace unos meses con su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs.



Ahora, Tini vuelve a estar en boca de todos luego de que se conociera la letra del sencillo que lanzó este jueves y que se llama "Triple T", una canción que en el contexto actual causó mucho revuelo.

En el videoclip se la ve a Tini Stoessel bailando con un look sexy y se la puede escuchar decir una frase que seguramente esté destinada para sus "haters".

"Para que tu mis babies le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pal carajo", dice Stoessel en una parte del tema en cuestión.



Yanina Latorre se afianza a su versión y reveló lo que le dijo la mamá de Tini Stoessel

Luego de afirmar que Tini y De Paul empezaron a hablar en septiembre del 2021, Yanina afirmó que una vez se estaba en puerta todo el escándalo para salir a la luz, ella habló con Mariana, la madre de Tini y le contó todo lo que sabía.



«Yo soy muy amiga de Mariana, y yo laburo de esto. Desde que empezaron los rumores, nunca, nunca le pregunté a Mariana por el romance. Yo llamé a Mariana y le dije: "Nunca te hablé de esto, ni te lo pregunté, pero yo tengo esta historia y mañana voy a salir a contarla, para que no te enojes y no piensen que vos me la dijiste y me contestó: “Tranquila”.