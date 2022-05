El consejo de Oriana Sabatini a Tini Stoessel sobre su relación con Rodrigo De Paul

Oriana Sabatini y Tini Stoessel siempre tuvieron varias cosas en común. Se criaron en el mundo del espectáculo, son actrices y cantantes. Y ahora, sumaron una nueva coincidencia: ambas están en pareja con futbolistas.

Oriana Sabatini hace años ya que convive con Paulo Dybala, por eso pareciera ser una gran experimentada en cómo es mantener una relación con una estrella del fútbol. Sobre eso precisamente fue consultada por Tatiana Schapiro en Teleshow.

"¿Algún consejo para darle a Tini si se suma a este universo?", le preguntó la periodista. Y Oriana Sabatini respondió: "Que se tome las cosas con mucha calma y que no lea Internet, que no lea las redes. No sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo (De Paul), si están o no, tampoco me voy a meter en eso, pero sí a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como un futbolista le diría que no lea las redes porque son la muerte. La muerte. Más para las mujeres que están con futbolistas".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Oriana Sabatini sobre su relación con Paulo Dybala

Tatiana Schapiro también le consultó a Oriana Sabatini sobre su relación con Paulo Dybala. Una de las preguntas que le hizo que le hizo la periodista de Teleshow fue si tiene en mente trabajar en el manejo de su carrera. "No, ni loca. Primero que no tengo idea: le arruinaría la carrera, básicamente. No le recomendaría que confíe en mí. Y segundo, no: cada uno tiene su carrera, sus cosas, y me parece bien que por ahora sea de esa manera".

Con respecto a los celos, la cantante confesó: "Era muy celosa antes; después de la pandemia dejé ir. Obviamente: no me gustaría que me sean infiel. Si me entero, la verdad es que probablemente dejaría a esa persona. Pero no lo veo como lo veía más de chiquita, que todo era blanco y negro, que todo era tipo: ´Me sos infiel, te dejo; no me sos infiel, sos el amor de mi vida'. Hay un montón de grises en el medio y está bien".

Oriana Sabatini y Paulo Dybala con sus hijos perrunos.

Por otro lado, la periodista también le consultó si hay mujeres que le manden mensajitos a Paulo Dybala y si ella chequea el celular de su novio. "No, ni loca. No quiero juzgar a otras personas, pero si tenés la necesidad de mirar el celular de tu pareja estás en el horno. Si tengo una duda voy y le pregunto a él, porque confío en lo que me va a decir él. Si tenés que mirar el celular de tu pareja no hay confianza, y tenés que cortar con esa persona", respondió Oriana Sabatini.

Por último, la cantante contó: "No le pregunto. No me interesa. Me imagino que lo mensajean, obviamente, porque es súper conocido, es un potro: tiene todas las cajitas para que las mujeres o quien sea le manden mensajes. Está bien. Lo que yo tengo que hacer es confiar que él no va a contestarles o abrir esa puerta. Confío mucho en mi pareja; si no, no estaría con él".