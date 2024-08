Tini Stoessel no deja de sorprender con sus looks en plenas vacaciones en el verano europeo. La cantante ha dejado en stand by su carrera musical luego del estreno de Un mechón de pelo, aunque sí decidió volver a la actuación en una serie filmada en México sobre la que aún no se conocen detalles.

La hija de Alejandro Stoessel está disfrutando del ocio y de sus amistades, luego de haber pasado por difíciles momentos a nivel personal. Así es que usa sus redes sociales para mostrar momentos junto a sus seres queridos o en solitario, publicando contenido relacionado con la moda y las tendencias.

Micro bikinis, trenzas, buzos oversize, pantalones tiro bajo, son algunos de lo ítems con los que la intérprete de Violetta deslumbró a sus seguidores. Ahora, apostó por un look sexy y cómodo que anticipa los looks que serán furor en el verano argentino en 2025.

El look Y2K de Tini Stoessel

En el día de hoy, la exnovia de Rodrigo De Paul posó con la playa de fondo y se la vio luciendo un jean tiro bajo con una camisa animal print. Además, llamó la atención que eligió accesorios de diferentes estilos: un collar con cuentas de colores con una estética teen y también un reloj dorado que mostró una estética más formal.

Tini Stoessel sigue apostando por las trenzas en todo el cabello, luego de haber impuesto meses atrás el corto garzón. De todos modos, con sus diferentes looks demuestra que la versatilidad y la apuesta a diferentes estilos es la clave para mantenerse trendy.