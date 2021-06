Tini Stoessel habló de su vínculo con Sebastián Yatra en medio de rumores de reconciliación

Los rumores de romance de Tini Stoessel con Sebastián Yatra generaron la ilusión de sus seguidores y las coincidencias en Miami hicieron que las versiones crezcan con fuerza.

Sin embargo, el encuentro de los cantantes en la fiesta de Mau y Ricky Montaner no fue sólo más que una casualidad y, por el momento, la pareja no retomó su relación.

Tini Stoessel y María Becerra.

Pero en medio de estas versiones, Tini Stoessel habló de su vínculo con Yatra y le dedicó cariñosas palabras. Fue en una entrevista para Hola, que la artista se refirió a su relación con el colombiano. "Me gusta tener una buena relación con alguien que significó tanto para mí. Todas las personas que pasaron por mi vida me enseñaron algo y se lo voy a agradecer siempre", dijo.

Tini Stoessel está instalada en Miami desde donde lanzó un nuevo tema musical con Mya y Duki y también disfrutando del éxito de Miénteme, su feat con María Becerra.

Sobre el proceso de trabajo durante la pandemia, la ex Violetta aseguró: “Después del último álbum, me tomé un tiempito para reconectarme con un montón de cosas que me habían pasado”.

Qué dice el entorno de Tini Stoessel sobre la supuesta reconciliación con Yatra

En el momento en el que surgieron las imágenes de Tini Stoessel y Sebastián Yatra en la fiesta de Mau y Ricky, donde presentaron la canción que hicieron con el colombiano, el productor Alejandro Stoessel rompió el silencio sobre esta sorpresiva reconciliación.

"El papá de Tini me dijo 'yo no sé nada'", reveló Ángel de Brito en LAM al momento que compartían todas las fotos.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra en una fiesta en Miami.

Tal como descubrió Juariu, los músicos coincidieron en la celebración a la que también participaron Paulo Dybala, Oriana Sabatini, Emilia Mermes y Duki, entre otras figuras del ambiente.

