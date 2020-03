El tip de belleza de María Fernanda Callejón

María Fernanda Callejón compartió en su cuenta oficial de Instagram un video con sus 885 mil seguidores, en que revela la técnica perfecta para un peinado: rodete en alto. "A pedido del público Fem.,a modo #cuarentena aquí les dejo el tutorial de cómo me hago el “famoso” RODETE que me hago siempre. Fácil , rápido,lista para limpiar,desinfectar la casa y estar divina !! Jajajajaj #quedateencasa y practícalo y después si te gusta podes subir tu foto con el rodete hecho ,

en tus historias y si me arrobas lo comparto te parece #tutorial #modocuarentena #cuarentena #quedateencasa #modorodete #rodete #habitos #tendenci", expresó en sus redes.

En el video comentó que el peinado lo pueden hacer mujeres con cabello lacio, ondulado, o "pelo saparrancho en modo cuarentena", bromeó. También afirmó que sólo necesitas una gomita de cualquier color, pero que te agarre bien, y dos clips (en caso de ser necesarios). Y dio las instrucciones: "Estiramos el cabello hacia arriba y muy prolijo. Pasamos la gomita, le damos la vueltita como haciendo una cola. Pero, en vez de pasar todo el pelo, lo dejamos en el borde de las puntas. Luego, abrimos el rodete, y lo acomodamos con los dedos".

Luego explicó en qué casos se debe usar los invisibles: si el rodete quedó muy separado de la cabeza.

¡Mirá el video!