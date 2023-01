Este fin de semana, Titi Fernández contó la insólita y conmovedora historia sobre cómo conoció al novio de su hija Soledad, su hija fallecida en 2014. En sus redes sociales, el periodista deportivo emocionó a todos al develar un vínculo desconocido que se relaciona con su primogenita.

"Nora le había dicho a Sole que hasta que no estuviera segura, no le presentara a ningún novio más. Un día antes del accidente fatal, Sole me dijo que me iba a presentar a un chico con el que está estaba hablando. La verdad, pensé que había conocido a alguien en Río de Janeiro y me lo iba a presentar en San Pablo. Pero no. Luisito viajaba al día siguiente y nos íbamos a encontrar los 3", relató Titi Fernández.

"El accidente hizo que eso no ocurriera y lo pudiera conocer en una circunstancia muy difícil. Nora quería verla por última vez y decidimos hacer una ceremonia íntima, sólo nosotros y sus hermanos. Pero algo ocurrió que cambió todo: afuera del velatorio estaba Luisito llorando pidiendo por favor poder entrar para verla por última vez".

"Luis explicó que era su novio, que viajaba para estar con nosotros en Brasil, Mara fue a verlo entendió la situación y le permitimos entrar. Fue una comunión íntima en la que participamos, padres, hermanos y Luisito, desde ese día Luisito es nuestro hijo. Te amamos Luisito, quiero que lo sepas, pasaron 8 años y medio y seguís queriendo a mi hija como antes", cerró Tití Fernández junto a una imagen de la familia ensamblada.