Desgarrador relato de Titi Fernández al recordar a su hija fallecida: "Se me terminó el mundo"

Ayer fueron los 150 programas de Los Mammones y tuvieron un invitado muy especial, al que el conductor presentó: "Un invitadazo, hermoso invitado por donde lo mires..." y así se refirió a Tití Fernandez, el relator deportivo con amplia trayectoria en los medios y quien se ganó el cariño de la gente.

Luego de recordar anécdotas de sus trabajos, su amistad con Maradona y hasta su época de vendedor de ceniceros, Tití sorprendió al contar que se martilló un codo para salvarse de la colimba, algo que finalmente logró.

Tití Fernández y su esposa Nora, recordaron a Sole, el día de su cumpleaños

Sin embargo, toda la diversión quedó absolutamente relegada cuando habló del trágico accidente automovilístico ocurrido en Brasil, durante el mundial 2014, en el que su hija Soledad perdió la vida.

Emocionado, al referirse a ella, Jey dijo: "Muchas veces decimos que perder un hijo no tiene nombre", a lo que Fernández respondió: "Cuando me dicen ´me imagino lo que te pasó´, no te podés imaginar nada. Yo me despedí de Sole en San Pablo. Estábamos contentos y en un momento, como no conseguí vuelo, ella se fue con sus compañeros de laburo. Me dio un beso y me dijo Chau, hasta mañana", reveló.

Soledad siempre presente en el recuerdo de su padre.

"A la mañana, cuando me desperté para ir a desayunar, viene el cámara y me dice ´te quiero explicar algo, hubo un accidente´". le pregunté qué pasó y el me contestó: tu hija. se murió", dijo.

Desconsolado Tití confesó: "El mundo se terminó" y agregó que su mujer estaba en Miami y no sabía cómo explicarle lo sucedido "Ellas eran amiga y madre, la mejor amiga".

Sobre cómo continuó la vida después de esa tragedia, Fernández reflexionó: "Una mierda y después con el tiempo tenés que plantearte cómo seguir".

Titi Fernández agregó que Nora iba todos los días al cementerio y ahora lo hace día por medio. Él por su parte, los días 2 de cada mes, publica un mensaje en redes a modo de recuerdo: "Te amamos. Nunca te vamos a olvidar".

Para finalizar, habló de cómo era Soledad: "Era una pendeja extraordinaria, un sol: era generosa, solidaria, buena amiga. Era diseñadora y ya había hecho 2 colecciones de ropa. Iba a ser una triunfadora" y finalizó, reflexivo: "Eso te da bronca porque hay tanto hijo de puta dando vuelta y ella no está".

LP