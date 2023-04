El próximo 6 de mayo desde la 1 am del domingo se habilitará la entrada a La fiesta de los hermanitos que promociona Telefe. Una gran oportunidad para estar cerca de los personajes del momento y mucho más, de Marchos Ginocchio, la revelación del 2023.

La fiesta se llevará a cabo en la Sala Simposio GEBA, en Julio A. Noble 4100, esquina Ramón J. Carcano y allí estarán presentes Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Nacho Castañares, Daniela Celis, Alfa y Juliana Díaz.

Todos los detalles de “La fiesta de los hermanitos” donde estará Marcos Ginocchio.

Pero los ex Gran Hermanos no estarán solos. Con ellos, disfrutarán de la fiesta DJ Set by bresh y Fuerza Bruta Aven.

La entrada general cuesta 3000 y la VIP tiene un costo de 6800 pesos: “La entrada VIP incluye el acceso al sector exclusivo del entrepiso y una cerveza sin cargo”. Este es un evento exclusivo para mayores de 18 años.

Julieta Poggio.

No podrán llevar mochilas, deberán acreditar su identidad con DNI Físico o de la APP Mi Argentina. Desde la 1 a hasta las 4 am podrán ingresar y tener una fiesta junto al ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio.

Marcos Ginocchio enamora desde Uruguay

La estadía del ganador de Gran Hermano se extendió en el país vecino. El salteño posteó un par de fotos en la noche esteña y sus fans cayeron rendidos a los pies.

Marcos Ginocchio.

Con el cielo oscuro de fondo, Marcos Ginocchio se llevó todos los aplausos y los mensajes más tiernos de sus fans, incluyendo el de su hermana Valentina Ginocchio, quien al ver las imágenes reaccionó con una tierna frase: “Mi bebé”.