Marcos Ginocchio se convirtió en uno de los jóvenes más codiciados de la región. Su paso y triunfo en Gran Hermano lo hicieron saltar a la fama por su carisma y belleza. El salteño estuvo de visita en Uruguay y salvó al bebé de una fanática que fue a saludarlo.

La noticia se hizo viral en las redes sociales y los usuarios manifestaron su sorpresa por la gentileza del participante y tranquilidad en momentos de desesperación. Su triunfo en Gran Hermano le permitió ganar una suma millonaria de dinero que piensa donar a instituciones benéficas.

Marcos Ginocchio salvó a una bebé en Uruguay

El ganador del reality de Telefe mantiene el mismo perfil bajo desde que entró a la casa de Gran Hermano. El triunfo en la competencia no alimentó su ego y, según sus amigos y familiares, siempre fue un joven muy tranquilo, lejos de los problemas.

Los 3 finalistas del programa lograron tener fama a nivel regional, de esta manera un montón de uruguayas enloquecieron al ver al salteño caminando por Montevideo. Fue en uno de esos escenarios que una fanática quiso saludar a Marcos, pero no se dio cuenta y abandonó a su bebé en el cochecito en medio de una calle.

El primo estaba en un supermercado conocido del país cuando se encontró con la situación de peligro. "Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano. Chicas, pero fue un papelón...", comenzó contando la joven a sus amigas mediante un audio de WhatsApp. Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mie... Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos".

Marcos Ginocchio en Uruguay

Resulta que mientras el bebé esperaba a que su madre regresara, sin entender por qué lo había dejado solo, el pequeño se cayó del cochecito y se golpeó contra el asfalto. Inmediatamente, el salteño salió disparado y lo alzó para calmarlo. "Marcos fue a ayudar a la bebé porque la bebé se cayó al piso. Fue terrible", finalizó la fanática sobre el buen gesto de Marcos Ginocchio.