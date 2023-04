Tomás Holder defendió a su mamá del hate que recibe por postularse al Bailando 2023: "No siento que me opaque"

Tomás Holder está atravesando el mejor momento en su vida laboral. A pesar de ya tener cierta fama en el mundo de los influencers, tras hacerse conocido en TikTok, terminó de explotar su popularidad luego de que ingresó a la casa de Gran Hermano. Tan solo estuvo una semana en el reality, ya que fue eliminado en la primera gala de eliminación, pero eso fue suficiente para que todo el país lo conozca y para que muchas marcas quieran trabajar con el. Esta vez, Marcelo Tinelli confirmó que será el primer participante convocado oficialmente para el Bailando 2023 en la pantalla de América.

Tomás Holder es el primer participante confirmado del Bailando 2023

Luego de enterarse esta noticia, Tomás Holder subió unos videos a sus historias de Instagram contando sus sensaciones y agradeciendo a sus seguidores. "No tengo palabras de agradecimiento, real que no tengo palabras. Estoy mudo, todo lo que pasé para llegar hasta acá, todo lo que recorrí, todo lo que me aguanté... Gracias a mis amigos por siempre estar, gracias a mi mamá por sacarme de los malos caminos, gracias a mis hermanitos por siempre abrazarme fuerte, gracias a mi viejo por esas charlas largas y profundas y gracias a ustedes por nunca dejarme a pesar de mis errores. Los amo", escribió hace unos días en Instagram.

Pero parece que Tomás Holder no es el único interesado en participar del Bailando 2023, sino que su mamá, Gisela Gordillo, también quiere estar en el certamen. "Hola, Marce. Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar sí. Soy la mamá del chiquito Holder y si se manda alguna... que seguramente será así, a la única que le hace caso es a mí. Así que Marce, pensalo, me necesitás. Soy la única que puede controlar a esa fiera", dijo en un video que se volvió viral en las redes sociales.

Tomás Holder junto a Gisela Gordillo, su mamá

Sin embargo, los seguidores de Tomás Holder no se lo tomaron a bien e intentaron darles consejos al influencer por la exposición que está tomando su madre. "¡No dejes que tu mamá te opaque! ¡Es tu momento, no el de ella!", le advirtieron en las redes sociales. Pero parece que al exhermanito esto no le molesta para nada, por lo que decidió responder a los comentarios. "No siento que me opaque... Le gusta la tele, siempre le gustó y es mi vieja. Si tengo la oportunidad de ayudarla, lo haré. Cada uno sabe dónde es su trabajo y hasta dónde llega", escribió en una historia de Instagram.

La mamá de Tomás Holder quiere participar en el Bailando 2023 y en Gran Hermano

Luego de ver que Tomás Holder fue el primer participante confirmado del Bailando 2023, Gisela Gordillo, su mamá, decidió postularse también. "Hola Marcelo. Soy Gisela Gordillo y quiero entrar al Bailando. No sé bailar, no sé cantar, no sé actuar... bueno, actuar más o menos sí. Pero soy la mamá de Holder, y si el chiquito se manda alguna cagada... que se las va a mandar todas, a la única que le hace caso es a mí porque me tiene miedo", expresó en su postulación.

Tomás Holder en Instagram

Pero la mamá de Tomas Holder no se quedó satisfecha con postularse para el Bailando, por lo que decidió también grabar el casting para Gran Hermano 2023 e intentar llegar más lejos que su hijo. Con humor, Gisela Gordillo comenzó: "Soy de la ciudad de Rosario y soy podóloga. Tengo tres hijos, uno facherísimo de 22 años, una princesa de 10 y un chiquitito de 9. Me hice conocida por ser una mamá luchona, defensora de sus hijos y por algún escandalito mediático". Luego, continuó: "Soy bastante intensa, voy muy al frente, siempre quiero tener la razón, me encanta hacer un montón de cosas de la casa, no cocinar y me encanta hablar de sexo. Sí, en mi consultorio contamos muchas anécdotas entre las mujeres de sexo".

Por último, la mamá de Tomás Holder explicó como será su accionar dentro de la casa más famosa del país y qué generaría. "Me parece que va a ser un personaje que va a dar de que hablar en esta casa, mucho, mucho. Y me encanta ser sexy 24/7. Soy la mami que esa casa necesita. Pensá en mí", ceró.

NL.