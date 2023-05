Tomás Holder fue visto en un boliche tras el polémico video íntimo que se filtró

En los últimos días, Tomás Holder tuvo que afrontar la viralización de su video íntimo en las redes sociales. Al parecer, esto no afectó la suerte del hermanito a la hora de conseguir pareja, y el primer fin de semana tras el polémico episodio disfrutó de una noche de baile en un boliche.

"Anduvo chapando", contó Pochi en las historias de su cuenta oficial @gossipeame. La publicación estuvo acompañada por imágenes del primer eliminado de Gran Hermano 2022 en Bayside.

La historia de Pochi.

De todas formas, no trascendió si el ex participante del reality más visto de Argentina se retiró solo del establecimiento o acompañado. Pero al parecer Tomás Holder disfrutó de su noche en la discoteca a la que fue acompañado por amigos.

Agustina Tana, la chica del video, en LAM.

Recordemos que en las últimas horas el influencer reveló que judicializaría el escándalo por la filtración y comercialización de su video íntimo con Agustina Fontana, tras demostrar su enojo con LAM por pasar fragmentos del mismo al aire.

Qué dijo Tomás Holder sobre su video hot

Luego de que las redes sociales explotaran con el video filtrado de Tomás Holder, el ex hermanito decidió descargarse en su Instagram. "Se filtró un video mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí... No subiría algo así", empezó el rosarino.

Y sumó: "¿Me molesta? No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos".

Imagen reciente de Holder.

Por último, cerró el video diciendo: "Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron... Pero bueno, nada salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede".