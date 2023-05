Tomás Holder fue una de las figuras más nombradas esta semana por qué se viralizó su video íntimo con Agustina "la Tana" Fontana. Al ver esto, quien aprovechó para romper el silencio fue Paula Balbi, la expareja del primer eliminado de Gran Hermano 2022, y habló por primera vez tras su separación.

La joven conversó con Juan Etchegoyen y, lejos de mencionar el video filtrado, abrió su corazón y recordó el calvario que vivió junto al influencer. La rosarina se mostró consternada al hablar sobre Holder y, brindando detalles, reveló que para el joven Gran Hermano fue un antes y un después. Balbi comenzó: "Fue una relación muy tóxica, sobre todo cuando él salió del programa, desde octubre a diciembre, esos meses fueron terribles. La pasé mal y se tornó un poco violento, por suerte quedó atrás, ya lo pude superar y ahora estoy súper bien, eso es lo importante ahora".

Agustina Tana fue la joven que apareció en el video con Holder.

Luego detalló: "Fue violento de manera verbal y eso, a veces, duele más que lo físico. De la cabeza yo estaba re mal, la pasé mal, me hacía la cabeza por todo y no podía dormir, fue duro y un calvario. Te lo puede decir mi familia y mis amigos, la pasé mal. Se tornó muy fea la relación, al principio estaba en una situación un poco vulnerable y él me hizo súper compañía, y se lo dije. Al final fue muy feo y la verdad que la pasé mal".

Imagen reciente de Holder.

"Me terminé alejando de mis amigos y no salía, dejé de hacer cosas por los demás y aprendí que no hay que hacerlo. Me lo decía mi familia, mis tías, mis amigas, todos y por eso pude hacer el click y salir de ahí porque no me estaba haciendo bien", confesó Paula en Mitre Live. Y sobre el reality, compartió: "A él le afectó Gran Hermano y salir primero, además de recibir mucho hate. Había vuelto a Rosario apenas salió, estaba agobiado de los medios y nos afectó a nivel pareja, por eso decidimos terminar, los primeros días de diciembre nos separamos, aguanté tres meses el infierno".

"En el último tiempo era insostenible la relación, nadie te puede decir con quién tenés que estar ni nadie te puede prohibir de nada ni de nadie, eso es una primera alerta, uno va permitiendo y permitiendo hasta que se puso heavy", reflexionó Balbi. Por último, la joven cerró: "A mí me quedó bronca en su momento que lo pude hablar con mi familia pero con él no, la pude hablar ahora cuando me escribió, no había podido decírselo, le dije lo que le tenía que decir, le dije que no se había manejado así en el verano, no había pasado una semana que habíamos terminado y ya se mostraba con otra, eso fue más que nada la charla, él se manejó súper mal".

¿Qué dijo Julieta Poggio sobre el video íntimo de Tomás Holder?

Tomás Holder estuvo en la boca de todos estas semanas por su video filtrado. Ahora, la que decidió hablar del mismo fue Julieta Poggio, la finalista de Gran Hermano 2022.

La ex hermanita contó: “Una amiga me mandó el link y tuve la desafortunada suerte de abrirlo en el cumpleaños de la cena familiar de mi hermana, o sea, imagínate lo que fue, muy desafortunado el momento, pero bueno, qué sé yo".

Imagen reciente de Julieta Poggio.

Por último, Poggio analizó la reacción de Tomás al ver que su video se viralizó: "Con la respuesta de aquel día no lo veo tan preocupado, así que... No sé cómo se habrá filtrado, pero de verdad no creo que haya sido por su parte”.