Tomás Holder invitó a salir a una famosa pero fue rechazado

El ex participante de Gran Hermano 2022, Tomás Holder invitó a salir a una famosa argentina, nada más que la modelo Floppy Tesouro. El primer eliminado de la casa más famosa del país tuvo una polémica separación de su ex novia Paula Balbi, donde aseguró que él no estaba interesado en la pareja, sino en sus seguidores. Luego tuvo problemas con su salud y estuvo alejado de los medios.

Pero, en las últimas horas, en el programa radial “Biri Biri”, la influencer Julieta Puente, compañera de Floppy Tesouro, mandó al frente a Holder al contar que invitó a salir a la modelo y lo que contaron no tiene desperdicio.

Tomas Holder y Floppy Tesouro

El mensaje de Tomas Holder a Floppy Tesouro

Julieta Puente comenzó diciendo: "¿Puedo contar algo de Holder? Le mandó mensaje a Floppy Tesouro pero la cagó toda porque le puso 'hola, sé que tenés tus largos años de vida pero sos muy hermosa'. Te lo dice un pendejo de 19 años'".

Floppy Tesouro

Luego de que Floppy confirmara lo que le la influencer, ella añadió: "Nunca le contesté y quedó ahí. El otro día estaba con un grupo de amigas y dicen que les escribió a todas, pobre".

J.M