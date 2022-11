Gran Hermano ya tiene un mes al aire por la pantalla de Telefe y los conflictos, historias de vida y enredos entre los 18 participantes de la casa más famosa del mundo lograron enganchar al televidente y mantenerlo fiel, no solo al vivo con Santiago del Moro, sino que, los tiene comentando las 24 horas en redes sociales y diferentes plataformas digitales.

La semana pasada Santiago del Moro filtró que habrá repechaje y aseguró que los eliminados deberán competir para poder ganar la segunda oportunidad de volver al reality.

Tomás Holder.

Martina Stewart Usher.

Mora Jabornisky.

Hasta el momento solo han salido tres participantes Gran Hermano: Tomás Holder, Martina Stewart Usher y Mora Jabornisky. Este domingo 13 de noviembre se conocerá el cuarto eliminado y ya la producción alista todo para que los eliminados compitan por un cupo en la casa.

Esta semana la placa final quedó conformada por: Walter, Juan, Daniela, Agustín y Nacho. Todos son candidatos fuertes para irse de la casa; sin embargo, Juan, es uno de los más pedidos por el público para que se vaya del reality.

Tomás, Martina y Mora están muy cerca de volver a Gran Hermano.

Por el momento no se sabe a cuántos participantes de Gran Hermano, ya eliminados, la producción de Telefe le des dé la oportunidad de regresar, pero, sea uno o más, será un candidato fuerte a ganar el liderazgo, si sabe utilizar la información con la que entre, pues tendrá la posibilidad de ver lo que ellos no y jugar con eso.

Con más de 20 puntos promedio de rating, Gran Hermano es el programa que elevó la vara de la mediciones actuales. Un reingreso a la casa del reality podría poner al resto de los participantes patas arriba y desequilibrar la poca armonía que pueda llegar a haber en la casa.

Tomás, Martina y Mora están muy cerca de volver a Gran Hermano.

Las estrategias sucias en Gran Hermano

Cada semana los jugadores del reality deben superar pruebas grupales para ganar el presupuesto de la comida que tendrán durante la semana. De ahí, varios participantes se han quejado que, están escondiendo alimentos para que los demás no tengan acceso a ellos.

Ya había pasado con las paltas y ahora ocurrió con el yogur de Thiago. "Ya me da por los h**vos lo que están haciendo...Esconden el yogur...", denunció Thiago en una conversación con Alfa.

"Ayer me levanto a la mañana a tomar yogur y no había y después, veo que estaba tomando Maxi y Tini, yogur", le explicó Thiago a Romina. Por otro lado, Coti se estaba preparando el cereal, pero Alex se le acercó y le advirtió que están escondiendo los yogures. "Los buscamos en toda la heladera y no había, buscamos en los cajones y no había... No sé dónde los esconde", aseveró Alexi. Pero, ojo que todo lo ve Gran Hermano.