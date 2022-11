Gran Hermano: Los memes tras el fandom de Coti Romero

Gran Hermano se instaló en la pantalla chica el pasado 17 de octubre y, desde entonces, es uno de los programas que más pasiones despierta en la audiencia. Las redes sociales son el epicentro de los memes y uno de los personajes más queridos es el de Coti Romero.

Constanza, que es oriunda de Corrientes, se encuentra pisando fuerte en la casa y se convirtió, a fuerza de astucia, en una gran estratega dentro de GH y en una de las más elegidas por el público.

“Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados y no las encontrás a la vuelta de la esquina. Me presenté en ocho certámenes de belleza y no perdí en ninguno. A mí en la casa no me va a molestar que la gente me mire, porque no me gusta ser espectadora: quiero ser protagonista”. Con esa frase se definió Constanza Romero, la correntina de 20 años que ingresó a la casa más famosa del país.

La joven es estudiante de kinesiología, juega al básquet y ya tiene más de 374 mil seguidores en instagram. “Me hice este tatuaje en la mano porque una vez, cuando tenía muchos problemas, dios me habló y me dijo que yo era especial", relató.

Además, agregó "Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y general rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer”.

En el programa de Georgina Barbarossa, sus papás contaron un detalle desconocido sobre la participante correntina de la casa más famosa.

“Nosotros estamos hinchados de orgullo. Constanza es traviesa, ella antes de entrar se vio todos los ‘Gran Hermano’, hizo la tarea, y es muy inteligente ¡Así que no sé con qué se puede salir! Igual a nosotros nos sorprendió que hiciera la espontánea, no sé qué se le puede cruzar por la cabeza de acá en adelante”, dijeron los papás de Coti de Gran Hermano.