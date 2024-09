Pampita fue noticia en las últimas horas por una posible crisis con su marido, Roberto García Moritán. A pesar de que ambos aclararon que son solo rumores y que la pareja está más fuerte que nunca, la noticia tomó relevancia en los programas de espectáculos.

Pampita y Roberto García Moritán estarían atravesando una crisis amorosa

Sin darle mucha importancia a estos rumores, Pampita sigue luciendo increíbles looks en sus redes sociales. La modelo utiliza su cuenta de Instagram para subir sus diferentes outfits para los eventos a los que asiste o para afrontar su día a día.

La mujer de Roberto García Moritán, esta vez, sorprendió a sus seguidores con un total denim con unas botas altas muy cancheras. Pampita demuestra día a día que está a la moda y sigue su estilo en todos sus outfits, la modelo marca tendencia cada vez que muestra en sus redes sus imponentes looks.

Pampita lució un jean tiro alto y recto en un tono negro desgastado con un chaleco de jean, también, negro con destellos brillosos en la parte delantera. La modelo combinó este total denim con unas botas stiletto con tacón alto que le daba una onda muy rockera.

Roberto García Moritán rompió el silencio tras los rumores de separación con Pampita

Daniel Gómez Rinaldi contó en el programa Implacables que Roberto García Moritán estuvo durmiendo cuatro noches en un hotel sin la compañía de Pampita. Este hecho aumentó los rumores de separación entre la pareja. El periodista detalló que habló con el empresario y, en primera persona, desmintió una crisis con la modelo.

Gómez Rinaldi expresó lo que le contó Roberto: "Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así".

El periodista siguió contando más detalles de su conversación con García Moritán: "Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo 'No, no, estamos muy bien'. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor".

Luego de la información que contó en Implacables Daniel Gómez Rinaldi, una página de fans de Pampita publicó un video de la modelo con su pareja en una fiesta de cumpleaños. En el video se los ve bailando y riéndose juntos, disfrutando del festejo.

El empresario detalló que están más enamorados que nunca y que no hay ningún tipo de crisis en su pareja con la modelo. Igualmente, la mamá de Anita García Moritán no declaró nada públicamente sobre estos rumores.

C.S.