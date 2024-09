Pampita en estos últimos días fue noticia por una posible crisis con su esposo, Roberto García Moritán; si bien ambos aclararon que estos son solo rumores y que la pareja está más fuerte que nunca. En el día de ayer, la modelo compartió en su Instagram una serie de fotos que se realizó con un body de color negro, dejando atrás los rumores.

Pampita

Las impactantes fotos de Pampita

Pampita es una de las modelos con más influencia en el país, cada vez que publica sus looks estos se vuelven tendencia casi de inmediato; es por eso que muchas marcas tanto nacionales como internacionales la eligen para que los represente. La esposa de Roberto García Moritán decide mantenerse cerca de sus seguidores compartiéndoles desde sus redes sus atuendos.

PAMPITA

El sábado 14 de septiembre de 2024, la modelo compartió en su Instagram personal una serie de fotos que dejaron a todos sus seguidores con la boca abierta. Se la jugó con una sesión de fotos arriesgada mostrándose sensual con un body de color negro que dejó a todos impactados, dejando atrás cualquier indicio de los rumores de separación con Roberto García Moritán.

Pampita

Pampita solo agregó algunos emojis en el pie de la foto, sabiendo que no era necesario escribir nada. Para está sesión de fotos la modelo se inclinó por un body de color negro, con una tela de encaje llena de detalles de flores. Este conjunto posee un escote en “V” pronunciado que termina en la zona media.

Pampita

Los rumores de separación entre Pampita y Roberto García Moritán

Durante hace algunos días, se instaló el rumor de que la modelo y el empresario estarían teniendo una crisis en su matrimonio, por lo que una cronista de “Implacables” de Canal 9 entrevistó a Pampita y aprovechó para preguntarle si estaba enterada de todo lo que estaba pasando. “No me entero de nada de eso porque estoy muy feliz con mi presente, en todo sentido. De pareja, familiar y laboral”, respondió segura la modelo.

Pampita y Roberto García Moritán

“Tengo la suerte de que tengo mucho trabajo y justo esos trabajos se dieron fuera del país. Son cosas que no me puedo perder en la vida, tengo que disfrutarlas. Y pagan un montón. Mi familia me acompaña y me recontra banca”, agregó Pampita.

Luego a panelista preguntó si no había tenido problemas con Roberto García Moritán por la foto que se compartió donde se la ve a Pampita junto con Benjamín Vicuña en el cumpleaños de uno de los hijos que estos tienen en común. A lo que la modelo inmediatamente la miró y negó.

Roberto García Moritán y Pampita

“Yo lo que pienso es que algún día van a dejar de hinchar con esas cosas, con esos inventos locos, y se van a acostumbrar a que somos una familia que le pone todo el amor del mundo a la crianza de los chicos. Nos van a ver en miles de eventos juntos”, concluyó Pampita sobre las fotos con Benjamín Vicuña.

VDV