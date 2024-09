Roberto García Moritán y Pampita estarían pasando una fuerte crisis de pareja, o al menos así indicar versiones que resuenan fuertemente en los últimos días. El político y la modelo fueron centro de rumores cuando comenzó a circular la noticia de que él había pasado sus noches en un hotel, debido a un pedido de ella. Sin embargo, Moritán rompió el silencio y se pronunció sobre la supuesta separación que estaría viviendo.

¿Qué dijo Roberto García Moritán de los rumores de separación con Pampita?

Los padres de Anita García Moritán preocuparon a sus seguidores, debido a una noticia que comenzó a circular hace varios días. Daniel Gómez Rinaldi contó en Implacables que el empresario y político estuvo durmiendo cuatro noches en un hotel sin su esposa, situación que potenció la versión de crisis.

"Si bien en los Martín Fierro los vimos a Pampita y Roberto García Moritán amorosos, aparecieron los rumores de separación. Él estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo”, comenzó al aire el periodista de El Nueve.

Esto no es algo nuevo, ya que en otros meses también se había corrido la posible noticia. "A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él lo desmintió, pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer", explicó el panelista de espectáculos.

Sin embargo, decidió volver a comunicarse con el político para confirmar la versión. Daniel Gómez Rinaldi reveló lo que había ocurrido entre Pampita y Roberto García Moritán. “Estaba viendo el partido Boca-Racing, me dijo que estaba con su hija Ana y me desmintió la crisis. Me dijo que de ninguna manera, que no era así", expresó el periodista.

De esta manera, detalló: "Yo le dije que me enteré que fueron cuatro noches en total, y él me dijo ‘No, no, estamos muy bien’. De hecho me dijo que esta noche se iban al cumpleaños de una pareja muy conocida. Él desmiente el rumor”.

Finalmente, una página fanática de Pampita publicó un video de la pareja en una fiesta de cumpleaños. Ambos reían y bailaban al son de la música y las luces de colores. Con una sonrisa en el rostro, rompían con los rumores de una posible separación.

Roberto García Moritán y Pampita desmintieron una crisis en su amor. Los padres de Anita están más enamorados que nunca, y se acompañan en todos sus proyectos. La modelo aparece en algunos de los eventos del político, y lo mismo hace él por ella. Sin embargo, nunca dejan desatendida a su pequeña princesa y a su romance.

A.E