Toto Otero, el hijo de Flor Peña se recibió de pastelero y su mamá lo celebró en las redes

Florencia Peña disfruta de un presente de lujo con su programa "Flor de Equipo" por Telefe pero a pesar de estar en la pantalla no descuida para nada la crianza y el acompañamiento de sus hijos, tanto los mayores como el menor. En esta oportunidad celebró que Toto Otero, su hijo mayor (que tuvo con el músico Mariano Otero) se recibió de pastelero.

El joven de 18 años hace un tiempo que estudiaba pastelería aunque no era de público conocimiento hasta que su madre hoy en mediante su cuenta de Instagram se mostró orgullosa y lo felicitó con una foto en donde el joven se ve súper sexy. "Me creció el nene. @totooteroo ahora es pastelero. @lodetooto Metele que son pasteles! #hijoetigra", escribió ella feliz.

Toto Otero, el hijo mayor de Flor Peña, sorprendió como modelo

Toto Otero cumplió 18 años y se transformó en un verdadero galán. El hijo mayor de Flor Peña sorprendió en redes sociales con una sensual producción de fotos y dio señales de su futuro, ¿está listo para trabajar como modelo?

Además de esta súper producción, ex novio de Juanita Tinelli se convirtió en la cara de algunas marcas de ropa juvenil. A pesar de realizar estas campañas, Flor Peña reveló qué profesión eligió su hijo mayor que nada tiene que ver con el mundo mediático. Tal como contó en su programa, Flor de equipo, Toto estudiará gastronimía.

Tras el furor de Masterchef, la conductora aseguró que influyeron este tipo de realities en su decisión. "Mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo: 'Mami, me parece que quiero ser chef’. Y yo le contesté ‘Bueno, dale, adelante, lo que quieras’", contó.

FL