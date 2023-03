Tóxica y malcriada: grave acusación contra Jenna Ortega, protagonista de Merlina

Jenna Ortega se convirtió en la actriz revelación de 2022 por su papel en el spin off de Los locos Addams con su protagónico en Merlina, la exitosa serie de Netflix.

Pero la fama también trae sus consecuencias y algunas versiones apuntan a que la actriz de 20 años tiene comportamientos que no caen simpáticos entre sus compañeros de set.

Tan es así que el productor y cineasta Steven DeKnight acusa a Ortega de mantener una actitud “tóxica” y “consentida”.

Jenna Ortega aseguró que cambió letras de su guión sin permiso.

Todo empezó cuando Jenna Ortega contó que, al leer los guiones de Merlina, cambió algunas líneas que para ella no tenían sentido. “Cuando me inscribí en el programa por primera vez, no tenía todos los guiones. Pensé que iba a ser mucho más oscuro. No sabía cuál era el tono, o cómo sonaría la partitura. Todo lo que hace Merlina, todo lo que tenía que interpretar, no tenía ningún sentido para su personaje”, dijo en el podcast Armachair Expert.

Jenna Ortega fue cuestionada y señalada como "tóxica y consentida".

“Ella es joven, así que tal vez no sabe nada mejor (pero debería). También debería preguntarse cómo se sentiría si los showrunners dieran una entrevista y hablaran de lo difícil que fue y se negaron a interpretar el material. Me encanta su trabajo, pero la vida es demasiado corta para tratar con gente así en el negocio”, disparó el legendario productor.

Quien es Devin Booker, el supuesto novio de Jenna Ortega

A pesar de mantener un perfil bajo, Jenna Ortega fue captada por las cámaras de TMZ junto al basquetbolista de los Soles de Phoenix, Devin Booker, provocando la reacción de su fandom.

Al parecer, el deportista también fue vinculado a diversas famosas y los seguidores de Jenna no aprueban el romance. Lo cierto es que la imagen entre la actriz de Merlina y el basquetbolista es falsa y un fan se tomó el tiempo de editarla.

Un fanático de Jenna Ortega hizo una falsa fotografía con Devin Booker

En junio de 2020 Booker estuvo en pareja con Kendall Jenner, el cual finalizó en noviembre de 2022 luego de una breve reconciliación en agosto del mismo año.