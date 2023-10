La relación de Wanda Nara con los hermanos de Mauro Icardi sigue por un camino sinuoso y, desde que la empresaria se casó con el deportista, se alejaron de manera definitiva.

Aunque se desconocen los verdaderos motivos de este enfrentamiento, Guido e Ivana Icardi acusan a Wanda Nara de ser la causante de las diferencias de la familia y del alejamiento de Mauro Icardi del resto del clan.

Tiempo atrás, cuando Wanda Nara estaba cerca de L-Gante, Guido Icardi compartió en sus redes sociales un fuerte mensaje dedicado a su cuñada.

"Separó una familia. Nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana. Quiso manipular a mi madre. ¿Se ríe de todos en nuestra cara? La gente debería saber", dijo el hombre en el momento en el que la relación entre Wanda Nara y Mauro estaba con idas y vueltas.

Cómo es la relación de Wanda Nara e Ivana Icardi

Por su parte, Ivana Icardi, hermana de Guido, Wanda Nara intentó varias veces recomponer la relación con su cuñada, pero no tuvo éxito. La influencer formó su propia carrera y vida en España, donde participó en diversos realities, uno de los cuales la llevó a conocer a su ex pareja y padre de su hija.

En declaraciones a la prensa española, Ivana Icardi no se guardó nada y afirmó: "Para la mujer de mi hermano, yo soy lo peor del mundo". Ivana expresó su deseo de reconciliarse tanto con Wanda Nara como con su hermano Mauro. "Si tuviera el teléfono, llamaría a mi hermano, pero no lo tengo. Yo traté de pedirle el teléfono a mi madre, pero incluso ella no sabe nada de él, llevan meses sin hablar", confesó Ivana.