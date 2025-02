Después de la declaración que hizo el hijo de Wanda Nara y Maxi López sobre la violencia de Mauro Icardi, se sumó a prestar su testimonio el padre de la empresaria. Andrés Nara rompió el silencio tras la denuncia de su nieto y soltó todos sus insultos hacia el futbolista del Galatasaray.

El padre de Zaira y Wanda lleva una relación tensa con el exesposo de su hija mayor desde hace años. Y la denuncia por violencia intrafamiliar y de género fue la gota que rebalsó el vaso para el sexagenario.

Los castigos físicos que Mauro Icardi ejercía sobre el hijo menor de Wanda Nara

Andrés Nara rompió el silencio tras la denuncia de su nieto a Mauro Icardi

Mauro Icardi se encuentra en el ojo de la tormenta tras las acusaciones por violencia tanto hacia su esposa Wanda Nara como a los hijos de ella con Maximiliano López. En medio del conflicto rompió el silencio el abuelo y expresó su disgusto hacia la figura de Icardi.

Fue durante este miércoles 26 de febrero que en diálogo con Pampito y Matías Vázquez, el padre de las famosas hermanas decidió dar su testimonio acerca de lo que ocurrió.

“Desde siempre, nunca nos llevamos. Pero lo que lo salvaba de mi odio es que pensaba que hacía el papel de padre como corresponde. Cuando me cuenta (Nora Colosimo), lo que estaba pasando con los chicos, me da bronca. Yo actúo en consecuencia, a veces mal, no lo hubiese permitido”, comenzó relatando el padre de le empresaria de cosméticos. "Yo no me banco ni una. Y menos de un tipo que es traicionero. No le voy a perdonar ni una", soltó filoso.

“Yo sé muy bien qué clase de persona es, se lo dije a Wanda. Es un tipo que no tiene códigos, es un traidor”, comentó mientras luego ejemplificaba con lo que él le hizo a quien era su “amigo” en 2013, Maximiliano López. “Cuando nacieron las chicas, yo las conocí cuando ya tenían 7, 8 años porque ir era para tener cientos de problemas”, aseguró.

Wanda Nara, Mauro Icardi y Andrés Nara

“Está a la vista que es un traidor, no tiene escrúpulos y encima es un agresivo y un golpeador”, declaró filoso el padre de la referente de la moda. Andrés Nara rompió el silencio tras el comunicado del colegio de su nieto que evidenciaba la violencia ejercida por Mauro Icardi.

Él habló de los desencuentros que vivió con el padre de sus dos nietas más pequeñas y no tuvo filtros para soltar adjetivos calificativos hacia él. El padre de Zaira y Wanda Nara, habló a pocas horas de que comenzara la debacle por la denuncia de violencia de género a la que ahora se le suma el comunicado del colegio Lincoln.

C.G.