Wanda Nara regresó a Turquía en medio del escándalo mediático y judicial que mantiene con su exmarido, Mauro Icardi, para recibir el premio “Mujer del Año” en los Best of Europe Awards. Durante su estadía, la conductora aprovechó para conectarse con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde reveló que se borró un tatuaje de Maxi López a pedido de Icardi.

El viaje de Wanda coincide con el de Icardi a Turquía, donde el futbolista se presentó en el Galatasaray, club que lo tiene contratado, para rendir cuentas de su rehabilitación tras una cirugía de meniscos. Mientras tanto, la mediática disfrutaba de su reconocimiento y, desde el lujoso hotel donde se hospeda, realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde posee más de 17 millones de seguidores, acompañada de su amigo y colaborador, Kennys Palacios.

En la transmisión, una usuaria le preguntó si alguna vez se había borrado un tatuaje. Inicialmente, Wanda respondió: “No, nunca me borré ningún tatuaje”, refiriéndose a diseños dedicados a su relación con el padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella, de quien se separó definitivamente el año pasado. Sin embargo, segundos después, confesó: “Sí, me borré un tatuaje que tenía de Maxi por pedido de un ex y, la verdad, me arrepiento. Es el papá de mis hijos”.

Wanda Nara contó que tiene una buena relación con Maxi López

Asimismo, Wanda Nara contó que mantiene una excelente relación con Maxi López, padre de sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedito. De hecho, la empresaria detalló que tienen cuatro grupos de WhatsApp: uno para cada hijo y otro que incluye a todos.

Wanda Nara contó que Mauro Icardi le pidió que se borrara un tatuaje de Maxi López.

“Tengo cuatro grupos de WhatsApp con Maxi, lo veo constantemente. Tenemos uno: él, Coki y yo. Otro: él, Valu y yo. Otro: él, Benchu y yo. Y otro con los tres nenes, él y yo”, compartió Wanda, demostrando la buena dinámica que mantienen como familia.

Con la revelación de que Mauro Icardi le pidió borrarse un tatuaje de Maxi López, “La novela turca”, como la llaman sus fanáticos, suma nuevos detalles que enriquecen su historia. Pronto, el escándalo continuará en Argentina, ya que tanto Wanda Nara como Mauro Icardi y su actual pareja, China Suárez, tienen previsto regresar al país en las próximas horas.