Morena Rial fue involucrada en una polémica situación tras ser detenida en la noche del miércoles por un presunto intento de robo. Al ser liberada, salió a comer con su abogado y fue abordada por un periodista de LAM (América) donde contó que recibió una oferta laboral para volver a los medios que no dudó en aceptar.

El miércoles de la semana pasada, la noche se llenó de polémica luego de que la noticia de la detención de Morena Rial, por presunto intento de robo, se hiciera viral. Luego de que la Policía la liberara, la mediática comió junto con su abogado, Alejandro Cipolla, y fue abordada por un cronista de LAM (América).

Durante la nota, la hija de Jorge Rial fue consultada por una propuesta de trabajo en los medios que no pudo rechazar: “¿Laburo en los medios te gustaría tener? Porque Ángel (de Brito) te ofreció ser angelita”. Inmediatamente, la joven miró al notero y respondió con seguridad: “Sí, iría de angelita así me pelearía con todos”.

Sin quedarse conforme, volvieron a consultarle si participaría si la llaman del próximo Bailando, ya que hace un tiempo su padre había expresado su negativa al respecto. “Bueno, no sé si mi papá va a querer, pero si me llaman, voy. Obvio. Más vale que sí”, respondió la pregunta del periodista.

Varias incógnitas que tenían los cronistas que se encontraban en el lugar rondaban por la relación que mantenían Jorge y Morena, por lo que no dudaron en tratar de conseguir información al respecto.

Ante esto, Morena dio algunas razones por las que se llevan mal: “Los dos somos muy testarudos, chocamos mucho”. Pero inmediatamente dejó en claro que la faceta de abuelo le sale muy bien: “Es muy presente con sus nietos, así que hay que rescatar eso”.

Por su parte, el conductor dio su postura ante el arresto que vivió su hija en la semana anterior: “No pude hablar con ella. Solo me preocupé y me ocupé de que mi nieto estuviera bien. Lamentablemente esto era inevitable. Estaba preparado para el dolor porque lo siento hace años, pero la vergüenza es terrible. Ella es grande y responsable del camino que tomó, pero es mi hija y la amo pese a todo”, soltó en Puro Show (El Trece).

Sin duda alguna, la propuesta laboral que le llegó a Morena Rial es una gran oportunidad, por eso ella no dudó un segundo en aceptar.

