Después de que horas atrás Morena Rial fuese detenida por la policía por conducir un Fiat Cronos robado, se destaparon las preguntas acerca de los conflictos intrafamiliares de la joven de 25 años. Su padre adoptivo, Jorge Rial, después del fatídico hecho ocurrido en Martínez expresó que ella ya "es adulta" y puede valerse por sí misma. Sin embargo, la joven vivió una conflictiva infancia que habría terminado por conducirle a sus conductas polémicas.

El vínculo entre Morena Rial y su madre biológica, Azucena Luna, es uno de los episodios más mediáticos y complejos en la vida de la hija del conductor Jorge Rial. En los últimos años, la historia de su vínculo estuvo marcada por acusaciones, distanciamientos y reencuentros, que capturaron la atención de espectáculo argentino.

More Rial junto a Silvia D’Auro y Jorge Rial

La historia detrás de la relación actual entre Morena Rial y Azucena Luna, su madre biológica

El conflicto se remonta a cuando Azucena Luna decidió hablar públicamente sobre su hija en diálogo con LAM. Según Luna, su relación con Jorge Rial, el famoso conductor, nunca fue lo que la mayoría pensaba.

En su relato, contó que quedó embarazada de More cuando tenía 20 años y vivía en Tucumán. En ese entonces, se encontraba en una situación económica difícil, el padre biológico de Morena se había desentendido de Azucena y, a los siete meses de embarazo, viajó a Buenos Aires. Fue allí donde conoció a Silvia D’Auro, ex pareja de Jorge Rial quien imposibilitada de tener hijos decidió adoptarla.

“Estaba de siete meses cuando conocí a Silvia. Ella eligió el nombre de Morena yo le quería poner mi nombre Azucena Luna. Me arrepentí en momento de darla en adopción, pero bueno. ‘Anda tranquila, no le va a faltar nada’ me decía (Silvia D’Auro)”, comenzó narrando la madre de Morena. “A Rial nunca lo conocí. Él me da miedo, no quiero que vengan a arruinar mi vida después de tantos años”, sentenció aquel día la madre biológica de la influencer.

Jorge Rial y Morena

Posterior al relato de su madre de Morena Rial afirmó su decisión de no querer conocerla. “No entendí nada todo lo que dijo porque no se entiende como habla. Yo tengo muchos problemas como para poder viajar a Tucumán e ir a conocerla. Lo que a mi me frena es que mi papá biológico no sepa de mí”, afirmó la actual madre de Francesco y Amadeo .

La historia detrás de la relación actual entre Morena Rial y Azucena Luna, su madre biológica, con el pasar de los años fue cediendo pero aún así la tensión y los rencores permanecen.

C.G