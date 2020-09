Tras una semana de aislamiento Alejandra Maglietti fue hisopada y ya recibió el resultado

De un día para otro Alejandra Maglietti comenzó a salir al aire desde su casa por lo menos en uno de los programas en los que trabaja, en "La Otra Vuelta", el ciclo de "La Nación +" conducido por Tato Young. Muchos notaron que no estaba en el estudio y se preguntaron que estaba pasando. La propia protagonista en diálogo con CARAS Digital confirmó que una compañera dio positivo de Coronavirus y que por eso le recomendaron a todos permanecer en sus casas hasta ser hisopados.

Tras una semana de aislamiento, hoy se conoció el hisopado que le realizaron a la modelo, abogada y conductora y el resultado fue el esperado, negativo. Por lo tanto espera instrucciones del canal para saber cuando retomará su participación en el piso. Si bien no estaba preocupada porque asegura que se cuidó al máximo todo el tiempo, relató su felicidad.

"Una compañera de La Nación dio positivo y todos esperamos desde la confirmación de ella 7 días para hisoparnos, como nos recomendaron, por suerte el mio y el de todos los que trabajamos allí dio negativo y estoy muy contenta y alegre, me preocupé en un momento pero estos días los transité con calma porque no tenía ningún síntoma. Ahora ya puedo festejar, la verdad que no quería haberme contagiado", contó ella quien está por esa pantalla todos los días de 18 a 20.