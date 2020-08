¿Qué pasa acá? Hernán Drago habló de su histeriqueo con Alejandra Maglietti

Hace unos días en "Pampita OnLine" por Net Tv. pusieron al aire a Alejandra Maglietti y Pampita fue directo al punto y le preguntó por su situación sentimental a lo que la joven abogada y panelista de "Bendita Tv" reconoció que estaba soltera, entonces, viva y rápida la conductora dijo: "Ojo acá tenemos un soltero..." y señaló a Hernán Drago.

Posteriormente ambos dijeron que se conocían y no dejaron de tirarse flores, y a partir de allí comenzaron los rumores de romance ya que ambos coincidieron en que tomarían un café juntos. “La verdad es que hubo más noticias mediáticas que la realidad misma. Me preguntaron mucho, pero ahora no tengo nada que decir. Nunca salí con una famosa. No lo descarto, pero llegado el momento si se habla siempre de lo mismo se cortará. No estoy abierto ni cerrado a eso”, contó él modelo.

Para saber más de esta historia, CARAS Digital se comunicó con Hernán y el ahondó más en el tema: "Dije que me gustaría tomarme un café y después no pasó más nada. Con Ale somos amigos hace muchos años y hablamos todo el tiempo. Siento que la presión que se generó tras esa conversación al aire nos restó. No pasó nada, me parece una mina divina, una mujer muy inteligente y capaz, pero yo no tengo presiones para conocer a alguien, la verdad es que desde distintos lugares están queriendo inventar algo donde no hay. Si es el caso espero que sea cruzándomela de manera natural y sé que ella piensa igual", aclaró.