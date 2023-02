Susana Giménez atraviesa un momento complicado debido a que Thelma, una de sus incondicionales compañeras tiene complicaciones en su salud.

La encargada de dar la noticia fue Mirtha Legrand el día de su cumpleaños quien dio los motivos de la ausencia de la vida en su fiesta,

"Susana me dijo que no puede venir porque tiene a su perra está muy enferma. Seguramente, más tarde me llame para saludarme", contó la estrella de la TV en Intrusos.

Thelma es una de las incondicionales compañeras de Susana Giménez y también la protagonista de sus publicaciones en Instagram. En uno de los tantos videos que Susana subió junto a la Weimaraner gris, se puede ver el amor desmedido de la amiga de la diva.

"¡Basta, me va a matar un día! No se puede soportar tanto beso, me chupás toda, ¡asquerosa!", dijo en la filmación y, ante los buenos resultados por su “reto”, Susana agradeció a Thelma y la trató de “persona”. "Me gusta cuando estás calmada, como una persona normal", dijo.

Pero la tranquilidad duró poco y, más tarde, “Su” volvió a calmar a la fiera cuando creyó que había roto una importante joya. "Creí que me rompiste la cadena de Tiffany. Igual te quiero", aseguró.

Al igual que su dueña, Thelma es una verdadera diva y la “niña mimada” de la conductora. Por este motivo, Susana se encarga de darle con todos los gustos que hasta incluyen uñas postizas.