Ana María Cores rompió el silencio sobre su casamiento con Pepe Cibrián: “Me fasciné con él, me pidió matrimonio y acepté”

Ana María Cores, excelentísima actriz, cantante y bailarina, fue la invitada estelar de la última entrega de +Caras (Caras TV), el ciclo conducido por Héctor Maugeri. Allí, la artista no solo rompió el silencio sobre su inesperado casamiento con Pepe Cibrián, uno de los precursores del teatro musical argentino, sino que reveló las íntimas razones detrás de esa decisión y los motivos que los llevaron a la separación.

Pepe Cibrián Campoy, de 77 años, es una figura central en el teatro musical argentino. En 1971, a sus 23 años, se casó con una joven Ana María, de 20, en una ceremonia en la Bahía de San Benito. El matrimonio duró apenas cinco meses, pero la historia detrás de esa unión, y su posterior disolución, es ahora desvelada por Cores.

Ana María Cores sobre su casamiento con Pepe Cibrián

Con la elegancia que la caracteriza a sus 74 años, Ana María Cores —con sus labios rojo profundo, vestido blanco y ondas platinadas que evocan a Marilyn Monroe— se explayó sobre su relación con el destacado director teatral. "La primera obra que hice la hice con él. Yo me fasciné con él. Me fascinaba todo lo que tenía que ver con el mundo del espectáculo", confesó la actriz, remarcando su admiración por la figura de Cibrián.

Ana María Cores y Pepe Cibrián.

"La Cores", como cariñosamente la llaman su colegas, explicó que fue él quien tomó la iniciativa del casamiento: “Él me pidió matrimonio y yo le dije que sí, enseguida. Según lo que él me decía, quería casarse conmigo porque me quería y yo acepté porque para mí fue como condensar todo lo que era el fascinante mundo del espectáculo. Yo creía en lo que él me decía y él se quería casar conmigo”.

A pesar de conocer la orientación sexual de Cibrián, Ana María alegó que fue él quien impulsó la boda y que ella se sintió deslumbrada por su maestría y talento. "Cuando me dijo de casarnos, me pasó una cosa muy extraña. Me fascinó que me pida matrimonio una figura como Pepe Cibrián”, detalló.

Ana María Cores: "Me fascinó que me pida matrimonio una figura como Pepe Cibrián".

La separación de Ana María Cores de Pepe Cribrián

La conversación también se centró en los motivos que llevaron a su repentina separación. Y fue ella quien tomó la contundente decisión de darle fin a su matrimonio. “Yo dije: ‘Basta, hasta acá’. Nos fuimos a México a los dos meses que estuvimos viviendo en Argentina, estuve dos meses allá y decidí volverme. La relación con él era imposible. Por todo. Ya no había conexión. En el compartir diariamente te das cuenta cuando con una persona no podés estar más, más allá de su sexualidad o no”, explicó.

Ana María Cores en +Caras.

Por otra parte, Maugeri le consultó si era cierto lo que tiempo atrás ella había pronunciado: "Pepe Cibrián era como Calígula". La artista lo reafirmó y explicó su perspectiva: “Él cree estar en un lugar superior y yo creo que él necesitaba tener el poder que tenía Calígula. A veces creo que, cuando uno quiere tener tanto poder, es porque uno no se siente demasiado seguro. Él necesita eso: ser un ser importante. Yo lo quiero mucho”.

A pesar de la fallida experiencia amorosa, la relación profesional entre Ana María Cores y Pepe Cibrián se mantuvo intacta y respetuosa, consolidando la carrera de la actriz. “No necesité de él para entrar al mundo del teatro. Muchos años después volví a trabajar con él, hicimos ‘Divas’ y ‘Aquí no podremos hacerlo’. Tengo buena relación y tengo buena relación trabajando con él. A veces es insoportable, por esto de Calígula. Pero aprendí muchísimo de él”, concluyó la actriz, destacando la invaluable enseñanza artística que le dejó su exmarido.