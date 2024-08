La relación entre Flor Regidor y Nicolás Grosman llegó a su fin por una infidelidad del lado del ex participante de Gran Hermano. Ambos se conocieron en la casa más famosa del país y su vínculo prosperó dentro de la casa, cuando la influencer es expulsada decide esperarlo afuera y terminan confirmando su amor en una falsa boda dentro del reality.

Flor Regidor y Nico Grosman se separaron por una infidelidad

Hace unos días fue Flor Regidor quien publicó un comunicado donde confirma que su relación con Nicolás Grosman había terminado por una infidelidad. "Nuestra relación fue súper real hasta el día que decidió faltarme el respeto con una infidelidad", escribió la ex participante de Gran Hermano en sus redes.

El comunicado donde Flor Regidor revela que está separada de Nicolás Grosman por una infidelidad de parte de él

Desde ese entonces, comenzó a especularse con quién le habría sido infiel Nicolás a Flor. Rápidamente trascendió que la tercera en discordia era nada más y nada menos que otra ex hermanita, hablamos de Lucía Maidana. Desde las dos partes nadie negó la infidelidad y en los descargos del "bro" y la salteña confirman que el beso existió pero aclaran que la relación con la influencer había terminado.

Del lado de Flor niegan esto y ella salió a contradecir el descargo que publicó Nicolás en su cuenta de Instagram. "No sólo se escapa, sino expone chats privados, cuando yo traté de de ni dar nombres y expresarme de la forma más respetuosa. Nada más triste que la decepción", escribió Regidor en sus historias de Instagram luego del comunicado de su expareja.

El descargo de Flor Regidor después de las declaraciones de Nicolás Grosman

El descargo de Flor Regidor después de las declaraciones de Nicolás Grosman

Revelaron la conversación de Flor Regidor y Lucía Maidana tras la polémica con Nicolás Grosman

Luego de unos días del escándalo, cuando ya las tres partes dieron su versión de la historia, Fede Bongiorno publicó en sus historias de Instagram que le había llegado información de una supuesta conversación que tuvieron Flor Regidor y Lucía Maidana.

Fede Bongiorno reveló la conversación que habrían tenido Flor Regidor y Lucia Maidana

"Tengo un update del quilombo. Luchi llamó a Flor y le pidió disculpas. Pudieron dirimir sus temas y acordaron 'respetarse como mujeres'. Prefieren cortar el tema acá porque aparentemente 'ninguna siente que ella es culpable' (textual)", contó Fede Bongiorno después del programa de LAM.

Los tres protagonistas de este escándalo

Nicolás Grosman se fue del país y hoy no realizó el programa de streaming, que comparte con ex compañeros de Gran Hermano. Él y Lucía Maidana son los que reciben más comentarios negativos, además de que muchos de sus ex compañeros opinaron en sus redes sociales sobre lo ocurrido. Flor Regidor agradeció en sus redes los mensajes de apoyo y amor.

C.S.