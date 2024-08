Lucia Maidana está en el centro de todos los medios luego de que protagonizara un gran escándalo junto a Nico Grosman y Flor Regidor, ya que trascendió que ella habría besado a su excompañero, lo que habría causado una fuerte ruptura en la pareja. Ahora, fue Pepe Ochoa quien afirmó que la exhermanita estaría comenzando una nueva relación con una cantante.

Desde su programa de stream en el canal "Bondi", el joven habló primero sobre la relación de Nico y Lucía: "Ya desde que entró a Gran Hermano la misma Lucía confesó que le gustan las mujeres, pero lo que sintió con Nico la confundió porque es algo nuevo para ella", y sumó: "Por eso está un poco confundida, nunca le había pasado algo así, una cosa de estas".

Imagen reciente de Lucia Maidana.

Ochoa después reveló que la joven salteña estaría comenzando una nueva relación en medio del fuerte escándalo: "En este mismo momento en el que empezaron a circular todos los rumores y explotó todo el tema de lo que pasó con Nico, de la atracción que siente y de lo que se permitieron cuando él creyó que su relación con Flor se había terminado, ella inició otra relación que le parece super importante entre otras cosas porque es con una mujer".

"A ella no le resulta menor todo esto, porque también quiere cuidar a la otra persona y que no se sienta mal por las cosas que pasaron y aquellas que se dijeron, es muy entendible su postura", continuó Pepe Ochoa sobre Lucia Maidana y su vida amorosa. Por último, el periodista finalmente confesó con quién estaría saliendo la exhermanita: "Ella está saliendo ahora con Olivia Wald. Están empezando algo que no es menor para ninguna de las dos".

Quién es Olivia Wald, la joven que estaría saliendo con Lucia Maidana

Olivia es una joven artista que se está abriendo camino en el competitivo mundo de la música. Su carrera podría verse beneficiada gracias a esta nueva popularidad que podría ganar al protagonizar una relación con la polémica salteña.

Imagen reciente de Olivia Wald.

Sin embargo, Lucia Maidana decidió romper el silencio en Luzu TV, donde aclaró en el ciclo del Chino Leunis que no está saliendo con Olivia Wald, y que solamente mantienen un cercano vínculo de amistad.

