Tras lanzar su nuevo disco, Lali Espósito reveló que tuvo coronavirus

En medio de la pandemia por el coronavirus, Lali Espósito se embarcó rumbo a España para filmar Sky Rojo, la serie en la que será protagonista. Pese a las estrictas medidas de seguridad que tomó no pudo evitar el contagio y contrajo Covid-19.

“Muchos del rodaje hemos pasado el Covid. Esto es algo que no se sabe pero hace unos meses lo pasé acá, en España. La vuelta mía al rodaje fue súper intensa en cuanto a protocolo”, le dijo la artista al diario Clarín en medio de la alegría por el lanzamiento de Libra, su nuevo álbum.

“Tuve los síntomas obvios. Fiebre, que gracias a eso pude saber que era Covid. Tenía tos, se me fueron el gusto y el olfato por siete días, que es un drama espantoso. Y después, estuve en mi casa hasta que de todos los estudios terminé dando negativo”, agregó Espósito quien debió aislarse mientras la producción era suspendidas por varios días. “Es un virus que nos vino a joder la vida un poco a todos y, particularmente porque lo pasé, puedo decir humildemente, porque hay gente que la ha pasado peor que yo y gente que ha perdido la vida, que sufro mucho cuando se lo banaliza. Se le quiere quitar peso. No es un tema para boludear", aclaró la cantante.

Un disco muy esperado

En las últimas horas Lali lanzó Libra, su material de estudio más esperado. “El nombre, además de que es mi signo, tiene que ver con una cuestión de equilibrio, que tuve muy presente todo el tiempo mientras lo hacía. Enfrentarse a un cuarto disco no es fácil, porque no querés repetirte con lo anterior pero a la vez no querés hacer algo que no seas vos, que no sea genuino, verdadero.

Con reacciones en todas sus redes sociales, la actriz se mostró súper emocionada con la novedad, y además lanzó el primer single con un video en conjunto con Cazzu.