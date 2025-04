“Gerardo Rozín se estaría muriendo con esto”: Rodrigo Cascón apuntó contra el presente de La Peña de Morfi

Lo que alguna vez fue un programa emblemático de los domingos se ha convertido, en tres años, en un ciclo marcado por tragedias, escándalos y salidas abruptas. Desde la muerte de su creador, Gerardo Rozín, hasta los recientes conflictos que involucran a Jesica Cirio y Lizy Tagliani, La Peña de Morfi parece arrastrar una sombra de mala suerte que parece no tener fin. En una entrevista con Héctor Maugeri para +Caras (Caras TV), Rodrigo Cascón, histórico cocinero del ciclo, no se guardó nada y reflexionó con crudeza sobre la actualidad del programa.

Rodrigo Cascón apuntó contra el presente de La Peña de Morfi

“Rozín se estaría muriendo con lo que pasa en La Peña”, lanzó sin filtro. “Él cuidaba mucho el producto, quería que saliera todo bien, buscaba que no pase ningún desastre”, recordó quien durante nueve temporadas consecutivas estuvo a cargo de los platos del programa.

Gerardo Rozín, Chantal Abad , Santiago Giorgini y Rodrigo Cascón en La Peña de Morfi.

La mirada crítica de Cascón llega en un contexto donde el ciclo atraviesa fuertes turbulencias. Tras la muerte de Rozín en 2022, la conducción quedó en manos de Jey Mammón. Sin embargo, en 2023, el conductor fue denunciado por abuso sexual, lo que derivó en una rapida salida del canal. La pantalla fue ocupada entonces por Diego Leuco, pero los conflictos no cesaron.

A esto se sumó el escándalo de corrupción que envolvió a Jesica Cirio, también conductora del programa, a raíz de la investigación contra su exesposo, Martín Insaurralde. "No sé muy bien la trama detrás de todo lo que pasó. Lo que sí supe es que ella decidió irse también por su cuenta", comentó Cascón en relación a la salida de su colega.

Lizy Tagliani y Diego Leuco, actuales conductores de La Peña de Morfi.

Pero los sobresaltos continuaron con la llegada de Lizy Tagliani, actual conductora, quien recientemente fue acusada por Viviana Canosa de robar objetos personales, una denuncia que sacudió aún más la impronta del programa.

Frente a este panorama, el experto en gastronomía no ocultó su tristeza por el deterioro de un ciclo que, bajo la mirada de Rozín, tenía una impronta completamente distinta. "La Peña estuvo muy bombardeada por muchas situaciones que se van de los temas nuestros. La verdad que no puedo opinar mucho de cosas que no sé si son verdad o mentira", sostuvo.

"Es una situación que se fue de las manos. Yo puedo poner las manos en el fuego por gente que conozco. Por la gente que no conozco, no lo sé. Hay mucha mentira en el ambiente y se han dicho un montón de cosas de mí que son mentira", agregó, en alusión a los rumores que lo rodearon en el último tiempo.

El cocinero sexy de la televisión fue desvinculado del programa justo antes de la décima temporada, un golpe inesperado que, sin embargo, eligió transitar con gratitud. “Muchos de los temas están en la Justicia, ellos verán cuál es la verdad y que ocurra lo que tenga que ocurrir”, concluyó.

Actualmente, Rodrigo Cascón sigue vinculado a la televisión a través de Destinos y Sabores, el ciclo gastronómico que conduce los sábados al mediodía por Net TV, donde recorre el país y celebra la cocina regional con su estilo inconfundible.