Las historias detrás de todas las separaciones de Wanda Nara

Wanda Nara es el foco de todas las miradas y tiene un solo motivo: desde sus inicios en el mundo de la farándula, la empresaria hace de su vida romántica una telenovela.

La conocimos allá por el 2006 cuando la televisión argentina hablaba de un supuesto romance con Diego Armando Maradona. En ese entonces, el astro del fútbol, que tenía 46 años, viajó junto a Alejo Clérici a Mar del Plata para asistir a la fiesta de una famosa revista. Esa noche, Wanda Nara, que apenas tenía 18 años, también fue a ese evento. Después de la fiesta, la rubia fue al hotel donde estaba Diego y pasó la noche allí.

Al día siguiente, todos los medios daban cuenta del encuentro entre la entonces modelo y el ex futbolista. Nara, alentando ese "golpe de suerte", decidió salir al exterior del hotel vistiendo una remera blanca y un calzoncillo negro. Todas las revistas y los programas de chimentos de la época se hicieron eco de esta situación y el rumor indicaba que esa famosa prenda era nada más y nada menos que de Diego Maradona.

Y así fue como la vida amorosa de Wanda Nara comenzó una carrera que estaría marcada, por lo pronto, por futbolistas.

La famosa separación de Wanda Nara y Maxi López por infidelidades del futbolista

La historia de la separación entre Wanda Nara y Maxi López es extensa. El motivo es la infidelidad. No una, sino varias. Inclusive, debemos recordar que en su momento, la modelo contó que contrató un detective privado para "vigilar" al futbolista. En ese entonces, el goleador albiceleste estaba solo en el país transalpino, porque Wanda Nara se encontraba participando en "Bailando por un sueño".

“Ustedes ya saben cómo son las italianas -dijo para justificar el espionaje-. Esperan a los jugadores a la salida de los entrenamientos”, señaló.

Eso no fue todo. Los escándalos siguieron. A pocos días del nacimiento de Benedicto, su tercer hijo, trascendieron imágenes de Maxi López desnudo que habrían sido tomadas durante una Webcam.

Las capturas de López enojaron a Wanda Nara no sólo por el contenido sino por el contexto ya que el futbolista la estaba engañando con otra mujer. Esta no era la primera vez que trascendían rumores de infidelidad del jugador. Unos meses antes, la rubia había encontrado un mensaje de texto del representante de su marido que la enfureció.

Wanda Nara y Maxi López

"Vení que quiero hablar del tema de la Fiorentina, estoy con cuatro chicas y una cerveza", decía el mensaje que había enviado Darío Bombini a López vía SMS. Pero la que lo leyó primero fue Nara, quien lo increpó: "¿Vos me estás cargando? ¿Venís a vender a mi marido y lo incitás a estar con esas chicas?".

Furiosa, la fugaz vedette olvidó por un momento que estaba embarazada y rompió muebles, adornos y hasta la Ferrari roja que tanto le gustaba ostentar en las revistas. Al final, Nara mostró las garras y decidió suprimir a Bombini, quien estaba manejando el pase del futbolista desde el Catania a la "Fiore", para encargarse ella misma de los asuntos de su esposo. De ahí venía el famoso mensaje que publicó en Twitter una semana antes, con la palabra “decepción”.

Finalmente, la pareja terminó el vinculo amoroso en el 2013.

La primera supuesta separación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Corría el 2018 y la primera gran crisis entre Mauro Icardi y Wanda Nara sonaba fuerte. En aquel entonces distintos medios de Italia anunciaban la separación de los padres de las pequeñas Francesca e Isabella Icardi. Y tiempos de redes sociales, las pistas -tan virtuales como precisas- se leían en Instagram.

Posteo de Mauro Icardi

Mauro había publicado en su cuenta una imagen con la leyenda "Poder decir adiós es crecer". Sumado a eso, el jugador de fútbol no paraba de regalarle likes a Candelaria Tinelli y a otras famosas.

El like de Mauro Icardi a Cande Tinelli

Por su parte, hace unas horas la blonda acompañó con una frase una de las fotos que realizó en una producción en Buenos Aires: "La medida del amor se mide con la distancia", advirtió. Tras ese mensaje, Mauro dejó de seguirla en Instagram.

Y la modelo modificó su nombre en la cuenta: dejó de ser Wanda Icardi para ser, nuevamente, Wanda Nara.

Posteo de Wanda Nara .

2019: el año de los rumores de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Un fuerte escándalo se había desatado al rededor de la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Tras que la mediática modelo terminara llorando en la televisión italiana contando detalles de la crisis que estaba atravesando el futbolista con el Inter, también se había empezado a especular sobre sobre una posible ruptura en la relación de Wanda y Mauro. En medio de este panorama, la esposa de Icardi compartió un video en Instagram Stories en el que se veía cómo se quemaban un par de fotos en forma de corazón de la pareja.

Si bien este video generó una fuerte polémica y estalló aún más los rumores de crisis, tanto Wanda Nara como Mauro Icardi se encargaron de utilizar sus redes sociales para aclarar que estaban juntos y que la relación a pesar del momento difícil estaba intacta.

Wandagate: El escándalo que involucró a Wanda Nara, Mauro Icardi y a La China Suárez

Cuando el 2021 parecía no dar más sorpresas, apareció en el Instagram de Wanda Nara, una historia donde se leía “otra familia más que te cargaste por zorra”. Esa publicación daba inicio a un sinfín de pruebas de la infidelidad de Mauro Icardi a su esposa. Todos los rumores apuntaban a que el mensaje estaba dirigido a Eugenia Suárez.

En principio Wanda Nara no quiso hacer declaraciones a la prensa, sólo se comunicaba con Yanina Latorre que, con autorización de la modelo, daba a conocer la versión de la esposa de Mauro Icardi, mientras el futbolista y la China Suárez permanecían en silencio.

Con el correr del tiempo se dieron a conocer detalles como los mensajes que intercambiaron Mauro y la China a través de Telegram, donde aparentemente la actriz le habría mandado imágenes y videos hot al deportista. El culebrón recién comenzaba y la gente empezaba a tomar partido en este triángulo amoroso.

Wanda y Mauro en la entrevista que le brindaron a Susana Giménez tras el escándalo.

Cuando Wanda descubrió los mensajes que se intercambiaba su esposo con la actriz, decidió separarse del futbolista. La modelo no quería saber nada con Mauro después de la traición de la que cada vez se conocían más detalles, pero el deportista fue ingenioso.

Según trascendió Mauro le escribió una “carta” a Wanda Nara, se la envió por celular y de esa forma logró que su esposa lo perdone e intente volver a apostar a la relación que data de más de 10 años y de la cual nacieron sus dos hijas: Francesca e Isabella.

Sin embargo, las cosas empeoraron cuando salió a la luz más información. Al enterarse de que su marido había concretado un encuentro con la China Suárez, Wanda Nara no pudo soportar la traición que cada vez tomaba mayor significancia, armó sus valijas y se fue de su casa, en compañía de Kenny Palacios, su amigo y estilista que la apoyó y acompañó en todo momento.

Milán fue el destino elegido de Wanda Nara para tratar de rearmarse luego de semejante decepción. Según las palabras de Yanina Latorre, la modelo no dejaba de llorar, sin poder creer hasta donde había llegado su marido con esta situación.

Las manipulaciones de Mauro Icardi a Wanda Nara

El futbolista, hizo todo lo que estuvo a su alcance para conseguir el perdón de Wanda Nara, le escribió un mensaje, dejó de seguir a todas las cuentas que tenía en Instagram, dejando solo la de su esposa, eliminó todas las fotos, salvo las que tenía con ella y hasta dejó de ir a los entrenamientos del PSG.

Se supo que hasta intentaba manipular con su trabajo a Wanda Nara, insistiendo en que, si ella no volvía con él, no retomaría los entrenamientos. Teniendo en claro que su esposa es su representante y que de alguna forma u otra deberían llegar a un acuerdo.

La palabra de la China Suárez

Luego de que Wanda Nara y Mauro Icardi se reconciliaran y hagan público su amor nuevamente, fue la China Suárez la que tuvo que tomar el toro por las astas para ponerle fin a las críticas que la acusaban de “robamarido” en las redes, señalando que no era la primera vez que se involucraba con hombres casados.

Descargo de la China Suárez

En principio la China Suárez afirmó que no tenía nada que ver con el Wandagate y que no conocía a Mauro Icardi, sin embargo, más tarde y a medida que las pruebas salieron a la luz, tuvo que aclarar que fue víctima de los engaños del futbolista que le hizo creer que estaba solo.

2022: El año en el que Wanda Nara hizo lo mismo que la China Suárez, pero con L-Gante

"No hay que escupir para arriba", solían decir las abuelas.

Luego de varios rumores desmentidos por ambas partes, Wanda Nara y Mauro Icardi se separaron después de ocho años de matrimonio y dos hijas en común, Francesca e Isabella. Fue la empresaria la que lo informó mediante un escueto comunicado en sus redes sociales.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió acompañado de su firma: “Wanda”.

Además, la empresaria borró las fotos de su feed en las que aparecía el futbolista. En el medio de esto, Wanda Nara empezó a mostrarse cerca de L-Gante.

El ida y vuelta en redes de Wanda y L-Gante

El 14 de septiembre se creó la cuenta de Instagram Wanda Sport donde una placa negra solo mostraba el logo de lo que se venía. El texto del posteo lo confirmaba: “Algo está llegando pronto“. Esta estrategia continuó en los días siguientes hasta que se publicó el video que confirmó el lanzamiento oficial de la nueva marca de Wanda Nara. La misma tiene a L-Gante como protagonista.

Sin embargo, todo no quedó ahí y tanto Nara como L-Gante siguieron el juego. Los jóvenes continúan mostrándose juntos y la prensa sigue de cerca todo lo que sucede entre ambos. En efecto, Wanda Nara y L-Gante hicieron un vivo en Instagram ante más de 100 mil personas en las que se hicieron preguntas mutuamente. Una de las primeras preguntas es la que hizo la rubia al cantante sobre su separación. "Sí, tenía que tomar el valor para decirlo. Aclaré que estaba soltero para que no vinculen ni hagan nada raro. Para que no molesten a la otra persona. Estábamos separados con la mamá de mi hija", dijo L-Gante sobre Tamara Báez.

Wanda Nara y L-Gante

"¿Por qué crees que inventan una pareja?" dijo el cumbiero sobre los rumores que los vinculan. "Porque nos vieron cenando o porque haremos buena pareja", disparó Wanda en esa charla. "Puede ser", dice él. "Somos buenos amigos, bastante bien", agregaron luego ante la consulta de sus seguidores.

Luego, Wanda Nara insistió con su estado civil. "¿Tenés mucho levante? ", disparó la empresaria y él respondió: "Tengo muchas seguidoras. Algunas me quieren conocer. Me escriben muchas chicas ahora, me envían de todo".

Wanda Nara y L-Gante, cómplices.

Lo cierto es que Wanda aún es muy joven y su vida amorosa puede seguir tomando rumbos disímiles. Por lo tanto, esta es una nota que aún no se terminó de escribir y que puede que se continúe escribiendo por muchos años más. Mientras tanto, los nombres que siguen en el runrun son: Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante.