Ulises Jaitt reveló que el teléfono de Natacha Jaitt se activó: "¿Qué estarán haciendo?"

Pasaron cuatro años desde la trágica muerte de Natacha Jaitt que conmocionó al mundo del espectáculo. Cabe recordar, que la ex participante de Gran Hermano en 2018 había denunciado sobre una supuesta red de pedofilia en el programa de Mirtha Legrand y mostró documentos, mensajes y capturas de pantalla que la respaldaban.

La investigación sobre su muerte sigue en pie, pero casi sin novedades, ya que la Justicia aún no pudo desbloquear la tablet de la modelo, que contiene un archivo muy importante. Durante la mañana de este viernes, Ulises Jaitt reveló que el celular de Natacha fue encendido. Recibió un aviso por parte de Telegram: ‘’El número está judicializado no se puede dar la línea a otra persona’’.

El tweet de Ulises Jaitt

Desde su cuenta de Twitter, Ulises escribió: “Se activó el Telegram del teléfono de Natacha!! Les cuento que el teléfono está en la justicia. ¿Qué estarán haciendo", expresó, haciendo pública su denuncia. A su vez, reiteró su pedido a las autoridades para que avancen con la investigación sobre la muerte de su hermana.

Natacha Jaitt

Qué le sucedió a Natacha Jaitt

El 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt fue encontrada muerta en un salón de evento en Villa La Ñata, en Tigre, en donde se habría llevado a cabo una fiesta privada. Desde aquel entonces las causas de su fallecimiento no se pudieron aclarar y el celular, la tablet y demás pertenencias de la modelo fue incautadas por la Justicia, que hasta el día de hoy no saben lo que pasó con la ex Gran Hermano.

