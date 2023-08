Un llamado al hospital y una puerta forzada: la desopilante anécdota del Chino Darín

El Chino Darín protagonizó una entrevista que se tornó muy divertida cuando asumió que tiene desde chico un problema para despertarse. El actor reconoce que tiene sueño muy profundo, lo que le ha causado grandes sustos a sus familiares y amigos a lo largo de su vida.

"Tengo un montón de anécdotas de chico de quedarme dormido y que no me despierten a pesar de que lo intenten", expresó en primera instancia el Chino Darín que tenía a su padre al lado para dar fe de que todo era real y aún peor de lo que él podía recordar.

"Había quedado para almorzar con mi familia, se iba haciendo tarde, mi familia le escribe a mis amigos, había salido con ellos la noche anterior, me había ido a dormir muy tarde y yo de por sí duermo muy profundamente y muchas horas", agregó el Chino Darín.

Pero esto recién empezaba, ya que la peor parte fue cuando un amigo que tenía las llaves de su casa, se llegó hasta el departamento a buscarlo. "No podían abrir la cerradura de mi departamento, empiezan a pegarle con un cincel a la llave para tratar de que caiga del otro lado para meter la suya y así abrir", recordó el artista.

Cómo terminó la anécdota del Chino Darín

Como si eso fuera poco, el actor mencionó lo que ocurría mientras su amigo intentaba entrar a su casa: "Se empiezan a despertar los vecinos, a todo esto me tocaban el timbre, me llamaban por teléfono, sonaba el teléfono y nunca me enteré de nada".

"Hemos llamado a hospitales y comisarías, él se está olvidando de esta parte", añadió Ricardo Darín para aportarle aún más condimentos a la charla. "Hasta que finalmente logran reventar la llave, sale por el otro lado, meten la llave esa, a todo esto gritándome, abren la puerta de mi departamento, mi amigo se mete en mi cuarto y me ve a mi en la cama durmiendo", expresó el actor.

Para terminar, el Chino Darín manifestó que su amigo lo llamaba parado a su lado y como el no se despertaba gritó "nooooo, Chinoooo", pensando que se había muerto, a lo que él responde "Queeee", instante en el que el amigo respiró y empezó a renegar por toda la preocupación que le había generado la situación.