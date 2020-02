Una periodista uruguaya atacó a Benjamín Vicuña y reveló detalles desconocidos

Benjamín Vicuña es protagonista de una polémica después del incidente que vivió en Uruguay con un guardaespaldas. El chileno fue invitado al evento de una reconocida marca y fue allí que su seguridad golpeó al notero del ciclo Tarde o temprano de ese país.

Las conductoras Cecilia Olivera, Camila Cibils y Paula Echevarría fueron las que dieron detalles de este conflicto en Los ángeles de la mañana y revelaron algunos detalles desconocidos del chileno.

“Le estaba tocando la espalda, diciendo ‘dale, terminá’. Y, además, no hacía diez minutos que lo estaban entrevistando, no fue más de un minuto y medio. Si no, no des la nota, directamente”, dijeron en LAM.

Luego, Olivera lanzó una punzante frase sin filtro. “La verdad que yo, a Vicuña, si lo veo por la calle... para mí está sobrevalorado. Es chiquitito, no tiene ni linda mirada, ni lindos ojos. No tiene nada para ser galán, aun así, hizo toda una carrera de galán. Y mujeres muy hermosas lo consideran buen mozo”, disparó y añadió: “Dicen que es muy picaflor, que es Don Juan, que tiene buena labia. Por eso te digo, es un mal partido. Entre que es feo, chiquito y mujeriego, ¿quién quiere eso?”, finalizó.

¡Tremendo!