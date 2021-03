Valeria Gastaldi anunció que está embarazada por tercera vez

Valeria Gastaldi anunció una feliz noticia: está embarazada por tercera vez. La cantante y ex Bandana confirmó la novedad en medio del dolor que vive su familia tras la muerte de su padre, Marcos Gastaldi.

La artista contó que está embarazada de cinco meses y ya sabe el sexo de su bebé: será un varón. "Cuando le conté la novedad a toda la familia fue emocionante. Lloraron muchos. Varios me dicen que a este bebé me lo mandó mi papá. Marcela, entre ellos. Y mis hermanos, Rocco –de mi papá y ella– y los que tengo de mi mamá y mi papá, estaban muy contentos por mí. Es muy fuerte", le dijo a Teleshow.

En medio de esta emoción, Valeria habló de lo difícil que fue perder a su padre, en especial el no haber podido despedirlo por la pandemia. "Fue un horror. Y más allá de que la despedida fue larga, fue duro no poder estar al lado de él cuando sabíamos que todo se iba a desencadenar".

Gastaldi está en pareja con Facundo Pereyra Iraola con quien son papás de Santino y Manuel.



La despedida de Valeria Gastaldi a su papá, Marcos

El 19 de julio de 2020, Marcos Gastaldi fallecía en plena cuarentena por el coronavirus. Tras conocer la triste noticia, Valeria se llamó al silencio y dejó pasar los días. Con el corazón más compuesto y con mucho valor, se animó y logró despedir a su padre en su cuenta personal de Instagram.

"Me abrazaste a mi , a mis hijos al nacer, a toda una familia grande , uno a uno. Nos mostraste el camino a varios ... y si ,ya tenemos tus valores inigualables para caminar y amor de sobra para iluminar hasta a un mundo entero. Yo personalmente te voy a extrañar tanto. Mi guía ,mi maestro y mi persona favorita. Ya nos reencontraremos en las señales del día a día... mientras tanto quiero agradecer a todos los que me escribieron para enviarme cariño y compañía para él y para toda mi familia este momento. A mis amigos ,amigas ,familiares , familiares elegidos de la vida, a mis fans que siempre están ahi , a todo aquel que me envió un mensaje para saludar a mi papa y a mi familia a través de todas las formas de comunicación. El merecía todos los homenajes de amor y de respeto que están sucediendo y más. Gracias a todos por tanto cariño", escribió.