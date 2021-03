Valeria Gastaldi reveló el significativo segundo nombre que llevará su hijo

Talentosa, creativa y ex Bandana, Valeria Gastaldi se encuentra en uno de los mejores momentos personales y artísticos de su vida. No sólo está trabajando en su cuarto disco sino que hace pocos días confirmó que espera su tercer varón, ya que es madre de Santino y Manuel, frutos de su amor con Facundo Pereyra Iraola.

En una entrevista con CARAS Digital habló de todo: de cómo lleva su embarazo de cinco meses y medio, cómo produce música para películas, series y otros artistas internacionales, y reveló el significativo segundo nombre que llevará su futuro bebé.

"No tenemos nombre pero seguramente lleve de segundo nombre el mi papá (Marcos) pero el primer nombre aún no lo tenemos. Estamos definiendo; todos opinan, los chicos por supuesto que participan y estamos en debate familiar al respecto pero tenemos uno en mente que más adelante revelaré", comenzó diciendo.

¿Fue buscado?

Fue buscado, re buscado pero por todo lo que estaba sucediendo en el mundo y en mi vida. Yo estaba abierta a la posibilidad de que suceda y sucedió cuando tenía que suceder. Los primeros meses la pasé más o menos con los otros embarazos estuve bárbara y éste, lo primeros meses me sentí bastante mal. Ahora estoy bien súper activa trabajando en casa. Mi marido siempre dice por suerte es una de las cosas que no podemos anticipar y él esta muy feliz.

Fuerte la decisión de ponerle el nombre de su padre como segundo nombre...

Tiene un segundo nombre con una connotación especial este varón. La gente me dice que me lo mandó él y lo dice desde un lugar súper cariñoso, personas de mi familia, del entorno de los nenes, siempre me dicen 'esto te lo mandó tu viejo', me llegó la misma frase de diferentes lugares, es muy impactante. Es muy lindo.

¿Cómo está hoy en referencia al fallecimiento de su padre?

Sigue siendo reciente y a medida que va pasando el tiempo uno está más adaptado a la situación pero no se acostumbra y de repente me pasó hoy que me vinieron flashes de ese momento tan triste y es terrible. Todavía sigue siendo terrible.

Abordemos su universo laboral ¿cómo trabaja hoy en medio de la pandemia?, tengo entendido que ya tiene tres canciones en Itunes y Spotify para escuchar...

"En toda la pandemia me dediqué a juntar material ya que compongo música para otros artistas, novelas, tele, películas, me grabó Carlos Rivera y David Bisbal en su último disco y ahora todo lo que tengo lo estoy empezando a mover y a colocar y también hice canciones para mi sin el objetivo completo de sacar mi cuarto disco. Hice tanto porque estaba muy sensible e hice mucho material y se convirtió en el último disco mio que lo estoy sacando en parte tres canciones", comenzó diciendo.

"Canciones Para Decir Adiós", se llama el disco y compartí la primera etapa y a la gente le encantó. Si en referencia a lo que vos decís se puede escuchar en Itunes y Spotify y la verdad es que estuvo lindo recibir muchos comentarios de gente que perdió gente muy querida en la pandemia y tengo muchos comentarios muy lindos de la gente que se siente abrazada por estas canciones. Estas canciones acompañan pero también hay canciones súper positivas. Igual aunque son canciones de decir adiós hay un halo que habla del amor verdadero, del amor familiar y a quien se lo quiera adjudicar. La producción de mi disco es de un productor en ascenso que ganó productor del año por el disco de David Lebón, se llama Gaby Pedernera integrante de Eruca Sativa. Descubrí un productor maravilloso y una persona muy sensible", cerró y prometió compartir fotos de su pancita...

Valeria Gastaldi anunció que está embarazada por tercera vez

Valeria Gastaldi anunció una feliz noticia: está embarazada por tercera vez. La cantante y ex Bandana confirmó la novedad en medio del dolor que vive su familia tras la muerte de su padre, Marcos Gastaldi.

La artista contó que está embarazada de cinco meses y ya sabe el sexo de su bebé: será un varón. "Cuando le conté la novedad a toda la familia fue emocionante. Lloraron muchos. Varios me dicen que a este bebé me lo mandó mi papá. Marcela, entre ellos. Y mis hermanos, Rocco –de mi papá y ella– y los que tengo de mi mamá y mi papá, estaban muy contentos por mí. Es muy fuerte", le dijo a Teleshow.

En medio de esta emoción, Valeria habló de lo difícil que fue perder a su padre, en especial el no haber podido despedirlo por la pandemia. "Fue un horror. Y más allá de que la despedida fue larga, fue duro no poder estar al lado de él cuando sabíamos que todo se iba a desencadenar".

Gastaldi está en pareja con Facundo Pereyra Iraola con quien son papás de Santino y Manuel.