El drama de Mónica Gonzaga por su hijo Adriano

Luego de realizar una "fiesta" en su casa de Maldonado, más precisamente en su departamento, el fin de semana pasada según informó el diario "El País", Adriano Sessa, el hijo de Mónica Gonzaga fue expulsado de Uruguay por el Gobierno de ese país.

El Ministerio del Interior decidió este lunes la cancelación de la residencia temporaria del joven tras la denuncia que recibió de vecinos por realizar una supuesta multitudinaria reunión por lo tanto Adriano será expulsado de Uruguay por haber violado las normas que prohíben realizar reuniones masivas para evitar el contagio y el avance del Coronavirus.



Por su parte, Adriano hizo su descargo: “Tengo un grupo de amigos con el que organizamos, porque era el cumpleaños de uno, realizar una reunión acá en mi casa. Hablando en persona con ellos les dije: ‘sí, hagámosla, inviten algunos grupos de amigas y vénganse y lo festejamos acá, hagamos una reunión que sea acorde, tampoco cualquier cosa’”, dijo él en "Intrusos 2021" y siguió...

“Esto fue una reunión, desmiento categóricamente que se cobró cualquier tipo de entrada. Acá no se cobró entrada a nadie, acá no se vendía alcohol a nadie. Esto no era una fiesta organizada clandestina sino que fue una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y bueno, terminó cayendo gente por cualquier lado”, agregó, y dijo que la gente que no estaba invitada “se metió por caminos que van hacia la playa” y así llegó a la propiedad.

En diálogo con Primiciasya.com Mónica dijo: "Fue una reunión de amigos, acá se volatizó y empezó a caer gente. Pedimos que se fueran y se llamó a la policía".

"Él solo se está presentando en la intendencia. No hubo 500 personas, no se cobró entradas, cayó gente ávida de fiesta y terminó con la policía llamada por un amigo", finalizó.

Mónica Gonzaga aclaró la desafortunada frase que tuvo con Eduardo Costantini y su esposa

Mónica Gonzaga habló de cómo vive esta crisis sanitaria, cómo están sus herederos y ella en el país vecino. Pero deslizó una desafortunada frase sobre Eduardo Costantini y su flamante esposa, la modelo Elina Fernández a quien el empresario le lleva más de 40 años.

“Yo estoy muy preocupada por Costantini, porque si no se lo lleva el coronavirus se lo lleva esta señora con la que se casó. Es muy chiquita, lo va a matar. A Elina la conozco, estuve en un programa con ella (La jaula de la moda). A ver si me entendés, es un minón rubio espectacular. No sé si tiene 30 años, yo creí que tenía 15”, dijo ante la cara horrorizada de Rial y sus panelistas por sus dichos.

Hoy, la exmodelo y actriz en diálogo exclusivo con CARAS Digital se refirió a sus polémicos dichos y le bajó un tono a sus propias declaraciones: "Pero... veo que se armó con lo que dije sobre Costantini, la verdad es que fue una humorada total. No lo dije en el mal sentido o porque crea que esa relación le vaya a hacer mal. Si es verdad que llevar una pareja con tanta diferencia de edad es muy difícil, pero nada de lo que dije fue con mala leche o tratando de agredir a alguien. Es más, espero que nadie se lo haya tomado en serio porque fue tan sólo un comentario con un poco de humor. ¿Si me arrepiento de lo que dije? No creo que sea necesario, a Eduardo lo conozco y estoy segura de que se lo tomó con humor, porque de otra forma no se puede interpretar", se sinceró Mónica.