Vero Lozano defendió a la hija de Isabel Macedo en medio de las fuertes críticas

En las últimas horas Isabel Macedo y su pequeña hija han sido noticia. Están envueltas en una tormenta de polémica luego de que algunos usuarios en Instagram criticaran el cuerpo de la menor. Un acto repudiable que fue analizado por Vero Lozano, quién soltó un fuerte reclamo y defendió al retoño de la ex primera dama de Salta.

Fue en Cortá por Lozano donde Juariu trajo el tema en a colación: “Tenemos acá la polémica del día, que surgió en las redes sociales. Tenemos a Isabel Macedo, que publica una foto de su hijita Julia, la más chiquita. Subió que era la primera vez que iba a la playa, con palabras muy hermosas”, al escuchar esto, Vero interrumpió: “¡Es una cosa de locos! Lo linda que es esa bebé”.

“Este posteo tiene casi 8 mil comentarios. Hay comentarios muy lindos y también con comentarios horribles de la gente. Pero acá uno dice ‘¿cómo pueden juzgar el cuerpo de una bebé?”, acotó Juariu.

Los haters apuntaron contra la bebé de Isabel Macedo.

Vero, una vez más no se quedó callada y apuntó contra los haters: “Básicamente, lo que hace la gente es que opina si la bebita está en peso o no. Yo digo, estamos muy rotos como sociedad. Es una bebé, una cosa preciosa. Me da ganas de llorar”.

“Ella la muestra con orgullo, con su mallita, con el sombrerito, en sus primeros días de playa y hay mierdas que dicen: '¿La llevaste al pediatra? No por ser mala, pero esa nena está excedida'. ¿Por qué no se meten las palabras en el orto? Perdón, pero yo no lo puedo creer”, agregó la conductora, para luego enfatizar que la sociedad está destruida y que una evidencia de ello es comentarios como este.

“Chicos, estamos destruidos. La presión que hay, que desde niñas nos juzgan por nuestro cuerpo, es una bebé. ¡No se habla de los cuerpos ajenos! No se opina, no se dice. Y menos de un niño o una niña”, sentenció sin filtros Vero Lozano.

AM