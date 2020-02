Vero Lozano reveló su extraña obsesión

View this post on Instagram

ᵛᴵᴬᴶᴱ ᴰᴱ ᶜᴴᴵᶜᴬˢ • Reírse de pavadas todo el día , pasear, comprar chucherias , caminar hasta el cansancio ,tomar un cafecito , comer algo rico , tomar un vinito , disfrutar y agradecer ❣️