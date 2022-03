Instagram

Vero Lozano volvió a conducir desde el piso, Cortá por Lozano. Desde hoy 21 de marzo, la periodista y presentadora sorprendió con su regreso, luego 32 días de haber sido operada de sus tobillos, como consecuencia del accidente que sufrió en Aspen, Colorado, cuando se cayó de la aerosilla en medio de sus vacaciones en febrero.

Vero Lozano fue recibida por todo su equipo de colaboradores al aire, Mauro Szeta, Luisa Albinoni, Costa, Vicky Xipolitakis, Paola Juarez y por supuesto, Paula Chaves, quien estuvo en la conducción del programa durante todo este tiempo.

Vero Lozano volvió al piso de Cortá por Lozano: “Estoy descubriendo el mundo de la discapacidad”.

“Estoy recontenta, la verdad que los amo mucho. Tenía muchas ganas de volver. Lo extrañé mucho. Recibí el amor de todas y de todos y de los que están en casa también. ¡Eso ayuda un montón! Hoy llegando acá me pusieron cosas relindas”, comenzó diciendo Vero Lozano.

“Para mí es un lujazo, y verte acá nuevamente, estamos acá, el estudio rebalsa de gente”, le expresó Paula Chaves. “Vos sos la capitana de este equipo. La buena onda y la buena energía se siente y estamos hoy todos acá haciéndote el aguante”, agregó Paula.

Vero se mostró muy emocionada de volver al piso de su programa. Saludo a todo su equipo de producción y le dedicó palabras de agradecimiento a todos sus panelistas, en especial a Paula por haber llevado con éxito su programa durante estas semanas: “Vos Pauli que sos un encanto, que me la ha remado. Eran dos semanas y estás acá”.

Vero Lozano volvió al piso de Cortá por Lozano: “Estoy descubriendo el mundo de la discapacidad”.

Tras su regreso, la presentadora remarcó que está en un proceso de cambio y de aprendizaje: “El mundo de la discapacidad es un mundo nuevo para mí que lo estoy descubriendo y que abrazo. También es sorprendente como los demás, en el cuidado, se autolimitan, en el amor. ¡No te pongas! ¡Cuidado! ¡No te sientes!”

“Es la segunda vez que salgo de mi casa desde que llegué. Hicimos la logística de cómo subirnos al auto. Voy a ajustar los horarios. Todo lleva más tiempo. Dormí rara, estaba ansiosa”, confesó la presentadora en su regreso.

Vero Lozano volvió al piso de Cortá por Lozano: “Estoy descubriendo el mundo de la discapacidad”.

Vero Lozano fue operada el 17 febrero

Tras el grave accidente que la presentadora sufrió en Estados Unidos, cuando viajó con su familia y amigos a Aspen Colorado por sus vacaciones, Vero Lozano fue operada de emergenica en dicho país, en donde le tuvieron que reconstruír sus tobillos.

“Me hicieron de cada lado una incisión. Me pusieron tornillos, huesito de gente muerte. (Huesos donantes) y plaquitas. Tenía los dos talones detonados. Me lo tomo con humor, porque es mi estilo, pero la verdad que es recomplicado lo que me pasó”, comentó Vero Lozano en su primera salida al aire desde su casa en el programa, luego del accidente.