Verónica Ojeda respondió y amenazó a Matías Morla

Matías Morla está en el ojo de la tormenta, tras sus declaraciones en TV Nostra de la mano de Jorge Rial. El abogado fue contundente, polémico y hasta intimidatorio con el entorno de Diego Maradona. Una de las primeras en salir al cruce fue Verónica Ojeda, quien sin pelos en la lengua, trajo a flote su verdad.

Invitada al estudio de Polémica en el Bar, Ojeda disparó hacía el letrado: “Matías, ¿cuántas veces te llamé para hablar y dialogar después del fallecimiento de Diego? ¿Cuántas veces te llamó Mario (Baudry, su pareja)? Te pedimos de juntarnos para hablar”.

Asimismo, enojada y con mucha convicción, Verónica continuó : “Vos me conocés y sabés la clase de persona que soy. Y sabés que doy todo y hago lo que sea, pero cuando me tocan a mi hijo yo mato. Así que a mí no me toques a Dieguito porque reviento como una bomba”.

Por otra parte, relató su experiencia en México: “Cada vez que se acercaba a su papá, era un avance terrible, por eso nos fuimos a México, donde también había muy buenos especialistas. Cuando Diego me dice que se va a Dorados, me propone hacer la terapia y la escuela allá. Y era bárbaro. Teníamos muy buena relación como padres. Pero en mayo tenía que venir sí o sí para que no perdiera el año escolar acá.

Además, se refirió al dinero que le cedía Maradona. “El dinero era de su papá, no era de Matías. Por ejemplo, cuando yo necesitaba tratamientos para Estados Unidos, me la hacían difícil. No llegaba a Matías ni a Diego, no viene al caso explicar por qué, y tenía que hablar con la contadora de Matías. Para que quede todo claro, le dije a ella que lo paguen directamente al instituto médico. Yo no tenía acceso a Diego. No es fácil que te den un lugar en esos tratamientos, entonces por ahí vos ibas pero recién a los seis meses te daban el turno”, expresó

Y habló de las dificultades para que su hijo tuviera contacto con su padre: “Con Matías tuve una excelente relación. La interna era con la pareja que estaba en ese momento con él (Rocío Oliva) y todo su séquito. No tenía acceso a que Dieguito pueda ver a su papá. Yo estaba en un momento en Mar del Plata y Morla me llama por teléfono porque Diego lo quería ver. ´Te mandan un avión´. Vinieron acá y un día antes lo llevaron de fiesta y al otro día Diego no se pudo levantar. Hubo imágenes de Diego en un boliche y las personas que lo llevaron sabían muy bien que lo iba a ver a Dieguito al día siguiente”.

“Estoy muy enojada porque estás diciendo que Diego te dijo en privado, porque yo nunca supe de eso, que cuides a las hermanas. Que yo sepa cada una de ellas tiene su casa, su empresa, la habían fundido y Diego volvió a comprar la empresa… Maradona les dio un montón y me parece perfecto”, declaró.

Y continuando su relato, aclaró que su malestar provenía de que nadie se preocupaba por el bienestar de su hijo: “Se juraron que ‘vos cuidás a mis hermanas y si a vos te pasa algo yo te cuido a tus hijos’… Pero Dieguito tiene 8 años, un montón de tratamientos que hacer y toda una vida. Necesita un montón de cosas que realmente la familia de Diego ya tiene, tiene su familia constituida y tienen hijos grandes. Lo único que te pido es que hablemos con tranquilidad”.

Matías Morla: "A Maradona lo mató Rocío Oliva"

El abogado y amigo de Diego Maradona, Matías Morla, remarcó el lunes por la noche que su amor por "Rocío Oliva, la cuarentena y la parte médica mataron" al reconocido ex juador.

Entrevistado por Jorge Rial, Morla apuntó contra el médico personal del "Diez", Leopoldo Luque: "Yo creo que la Justicia está haciendo un gran trabajo. Decir que también estuvo involucrado no corresponde como abogado hasta que no lo diga la Justicia".