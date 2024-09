Nico Occhiatp y Flor Jazmín Peña aún no cumplieron ni un año como novios y ya decidieron separarse por un tiempo. Cabe destacar que la pareja decidió irse a Europa, para disfrutar unos días antes de volver a su trabajo, y en medio de esta travesía, determinaron tomar caminos diferentes,

“Última fase de nuestro viaje, nos vamos de Amsterdam, estamos en el aeropuerto, pero esta vez tomamos dos destinos diferentes. Así que acá nos dividimos, nos separamos" dijo la bailarina. Rápidamente, el conductor de Luzu aclaró: "La última etapa (de las vacaciones) solos. Flor se va para España y yo para el Sur de Italia".

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

Nico Occhiato eligió ese destino para seguir su travesía ya que se fue a recorrer algunos pueblos italianos en los que nacieron sus antepasados. En este contexto, el creador del famoso streaming publicó un emotivo video con sus miles seguidores mostrando este momento.

Nico Occhiato mostró el pueblo de Italia donde nacieron sus abuelos

Desde el Sur de Italia, Nico Occhiato compartió con sus miles de seguidores un video mostrando la emotiva visita al pueblo de sus antepasados. En ese post, el creador de Luzu TV escribió: "Hoy pasé un día muy hermoso y especial, conocí Vena Inferiore, un pueblito en el sur de Italia en el que nació mi nonna Rosa".

Además, el conductor advirtió sobre sus dificultades para el manejo del idioma: "Desde ya los que hablan italiano disculpen lo mal que lo hablo yo jaja entiendo casi todo pero me cuesta hablarlo, lo bueno es que creo que me hago entender".

En el clip, Occhiato recopiló los mejores momentos de esta emocionante e íntima aventura. Asimismo, junto a este, agregó una contundente reflexión: "Fue muy mágico lo que pasó y es increíble lo cómodo que me sentí con toda la gente que me fui cruzando a la que no conocía, pero claramente algo nos une, la sangre, nuestras, raíces".

Nico Occhiato

Durante sus vacaciones, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña disfrutaron de una travesía amorosa por Europa, que comenzaron hace dos semanas, que les permitió fortalecer aún más su relación mientras visitaban diversos destinos turísticos.

Tras su separación de rumbos, Nico Occhiato pudo disfrutar de un momento completamente emotivo al visitar el Sur de Italia. Allí, el creador de Luzu visitó el pueblo de sus antepasados y vivió un momento de reencuentro con sus raíces.

N.L