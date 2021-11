Vicky Xipolitakis confesó con que famoso le gustaría vivir un romance: "Martitegui es una fantasía pendiente"

Vicky Xipolitakis confesó que le gustaría tener un romance con el famoso cocinero, Germán Martitegui. En No Es Tan Tarde, la mediática habló del jurado de MasterChef y su amor por él.

“Me parece que querías contestar la 8 y esa es, ¿con qué famoso local fantaseaste? Local, porque muchas tiran Brad Pitt, Ricky Martin, pero es local”, le preguntó Germán Paoloski para el programa de Telefé.

Fiel a su estilo, Vicky admitió: “Ay, me encantaría decir alguien de acá para hacerlos sentir bien. ¿Lucas me gusta alguien argentino? Alguien argentino que no sea Martitegui. La verdad no tengo”

Finalmente, Paoloski le preguntó si Germán Martitegui entra en sus fantasías y ella lanzó. “A mí me gusta enamorarme. Bueno él sí, Germán es una fantasía pendiente”.