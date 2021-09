Vicky Xipolitakis, al borde del desalojo: "Nos dejaron tirados en esta casa, me siento presa"

Vicky Xipolitakis está al borde del desalojo, tras su enfrentamiento con Javier Naselli por la tenencia de su hijo, Salvador Uriel. Conmovida por la situación, la modelo habló al respecto y fue sincera sobre el momento que le toca atravesar.

"La verdad es que yo la entiendo, tiene razón la dueña y yo me quiero ir de acá pero no puedo, ¿Cómo hago?", Vicky Xipolitakis en Intrusos.

La griega dijo que no tiene lugar al cual trasladarse y que es responsabilidad de su ex y de la Justicia, darle esa respuesta: "Yo no conocí por ahora a la Justicia. Conocí al Poder Judicial que no es lo mismo. Yo fui para pedir ayuda y no me la dieron. Me dejaron tirada en esta casa y me siento presa", agregó.

Cerca del final, la griega demostró estar muy decepcionada de la Justicia argentina: "Siempre me dijeron que no confiara pero no quería tocar de oído... hoy soy una víctima más. Espero que no todos los jueces sean iguales".

Adrián Pallares aseguró que el departamento de Retiro tiene muchas complicaciones. “Hay una deuda extraordinaria de expensas. A ella le toca pagar la mitad de un departamento muy lujoso y muy costosos, en dólares. Hay una guerra con Naselli que todavía no se solucionó, sobre cuánto dinero le corresponde, pero por ahora quedan con las valijas de patitas en la calle”.

“Le habrían ofrecido un departamento en Caballito, pero ella no quiere ir allá. Ella tiene un status social que no puede mantener”, agregó Rodrigo Lussich.

Acto seguido, Pallares agregó:“Naselli le ofrecería un departamento con dos habitaciones al lado del Palacio Duhau, en la Avenida Alvear, y el juez le pidió a Vicky que lo acepte, pero ella no quiso porque prefiere ir a Puerto Madero”.

“Hay otras opciones, descartado Caballito, está madero Harbour y si no que se quede en la casa de los padres”, completó Lussich.