La fuerte decisión de Lourdes Sánchez que la podría "alejar" del Chato

Todo cumple un ciclo y para Lourdes Sánchez parece ser que el 2020 le traerá la oportunidad de crecer aún más en el medio televisivo. Es que la mujer del Chato Prada abandonará LAM para sumergirse de lleno a un nuevo proyecto. Así lo confirmó Ángel de Brito quien contó que la bailarina ya no será más parte de Los Ángeles de la Mañana. Todo parecería indicar que el próximo lugar a ocupar será el de la conducción de "Combate".

Meses atrás, Lourdes le confirmó a Pronto que le ofrecieron la conducción del programa, pero con el correr del Súper Bailando el ciclo al final no salió al aire. Lo cierto es que en 2020 Combate formará parte de la grilla de El Nueve y al parecer ocuparía el lugar que Laurita Fernández dejó vacante.

Es decir que de ser así, la continuidad de Lourdes en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli podría estar en peligro, por ende no compartiría más trabajo con su esposo. Es de esperar que de todas formas, la ex angelita se haga un lugar en su agenda para poder cumplir con todas las obligaciones y no dejar de bailar en el certamen de baile.

Por otro lado, el lugar que deja vacante en LAM será ocupado por dos panelistas nuevas: Majo Martino y Marina Calabró.