Marley confesó que Mirko está muy cerca de tener una hermanita

En una entrevista con Revista Pronto, Marley habló sobre volver a ser papá y darle una hermanita a Mirko.

El conductor expresó: "Sí, lo estoy pensando bastante últimamente y creo que hay una tendencia más hacia el sí que hacia el no. Voy a dejar también que el destino me sorprenda porque más allá del deseo personal, no todo depende de uno. Primero también depende de que su madre genética lo quiera volver a hacer así que lo dejo librado al destino. Si ella quiere volver a hacerlo y después Dios y la biología acompañan para que se dé, podría llegar a ser".

La mujer en cuestión, es una joven de Siberia que vive en Estados Unidos y si bien perdió todo tipo de contacto con el conductor, este no pierde la esperanza de que pueda darle un nuevo heredero. Por otra parte, Marley si tiene contacto con la madre subrogante, es decir, aquella que gestó a Mirko durante los nueve meses de embarazo. "El otro día me mandó un video con sus hijos por los dos años de Mirko, en el que los nenes le cantaban el feliz cumpleaños", dijo sobre la buena onda que tienen todavía.

Sin embargo, es probable que- de querer agrandar la familia- Wiebe no pueda acudir a la misma madre subrogante: "Fue su tercera cesárea, después de las dos anteriores que había tenido por sus hijos propios. Así que no creo que un médico la deje tener una cuarta cesárea. Veremos si las cosas se dan y si la madre biológica quiere darle un hermanito a mi hijo. En realidad, a mí me gustaría más una hermanita porque la nueva generación de mi familia es de todos varones y estaría bueno que llegue una niña", sostuvo Marley.

Asimismo, Marley se refirió a la idea de que Rocío Marengo se convirtiera en su madre subrogante, ya que ella misma se ofreció: "No, eso es parte de la anécdota y armar una familia no es una operación tan sencilla. Lo que hice con Mirko lo estuve pensando durante años y ahora la posibilidad de que tenga una hermanita, también. Lo vengo considerando hace un tiempo y hago las cosas cuando realmente me siento seguro y cuando creo que le puedo dar una educación y la mejor vida posibles", finalizó el conductor.